Bakan Karaismailoğlu açıkladı: 26 Şubat'ta açılıyor

Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu'nun açıklamasından öne çıkanlar:



"Milletimizi, 1915 Çanakkale Köprüsü ile şanlı tarihine yakışır bir eserle buluşturuyoruz"

"Az önce Asya ile Avrupa kıtalarını Çanakkale Boğazı'nda ilk kez birbirine bağlayan Çanakkale Köprümüzün üzerinde genç arkadaşlarımızla birlikte yürüdük, tarihi anlara şahitlik ettik"

"1915 Çanakkale Köprüsü enlerin projesidir "

"Köprümüz tamamlanınca iki bin metre orta açıklığın üzerinde, ikiz tabliye olarak dizayn edilen ve inşa edilen ilk köprü olarak tarihe geçecektir"