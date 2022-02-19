Bakan Karaismailoğlu açıkladı: 26 Şubat'ta açılıyor

Bakan Karaismailoğlu açıkladı: 1915 Çanakkale Köprüsü 26 Şubat'ta açılıyor
Çanakkale'de temaslarda bulunan Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu çalışanlarla birlikte yürüyerek geçtiği 1915 Çanakkale Köprüsü'nün 26 Şubat'ta açılacağını kaydetti.
Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu'nun açıklamasından öne çıkanlar:
"Milletimizi, 1915 Çanakkale Köprüsü ile şanlı tarihine yakışır bir eserle buluşturuyoruz"
"Az önce Asya ile Avrupa kıtalarını Çanakkale Boğazı'nda ilk kez birbirine bağlayan Çanakkale Köprümüzün üzerinde genç arkadaşlarımızla birlikte yürüdük, tarihi anlara şahitlik ettik"
"1915 Çanakkale Köprüsü enlerin projesidir "
"Köprümüz tamamlanınca iki bin metre orta açıklığın üzerinde, ikiz tabliye olarak dizayn edilen ve inşa edilen ilk köprü olarak tarihe geçecektir"
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