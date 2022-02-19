VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Çavuşoğlu, Kovid-19 testinin negatife döndüğünü duyurdu
İletişim Başkanı Altun'dan ırkçı Hanau saldırısına ilişkin videolu paylaşım
"Türkiye, TikTok için kilit önemde bir pazar konumunda"
Lavrov, Fransız mevkidaşı ile Ukrayna'daki durumu görüştü
Bakan Koca, 3 yeni çocuk kalp merkezinin açıldığını duyurdu
İstanbul'da oğlunu öldüren yabancı uyruklu kadın yakalandı!
Başkan Erdoğan'dan Afrika çıkarması
Bakan Karaismailoğlu açıkladı: 26 Şubat'ta açılıyor
Topaç için şehir şehir geziyor
Binlerce bal arısı telef oldu
Yanan ormanlara ‘altın damlayan ağaç'
Güvenlikçilere ‘göz yaşartan' eğitim
Ayakkabı boyacısının kanatlı dostları
Twitter'da 'Ethereum'lu bahşiş
HİSAR O+'ya güçlü özellik!
58 ilde 1595 cemevinin talebi yerine getirildi
Yine hastanelik oldu
Dijitalde program yapacak
Mahkum'un Sinyor'u
‘Vazgeç Gönlüm'e rap yorumu
Yeni adresi Netflix
Instagram'ı olan erkek istemem
1915 Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücreti ne kadar olacak?
Sinan karaya vurdu
19 Şubat 2022 Cumartesi 15:42:00 - Güncelleme:19 Şubat 2022 Cumartesi 15:42:00

Bakan Karaismailoğlu açıkladı: 1915 Çanakkale Köprüsü 26 Şubat'ta açılıyor

ABONE OL

Çanakkale'de temaslarda bulunan Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu çalışanlarla birlikte yürüyerek geçtiği 1915 Çanakkale Köprüsü'nün 26 Şubat'ta açılacağını kaydetti.

Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu'nun açıklamasından öne çıkanlar:

"Milletimizi, 1915 Çanakkale Köprüsü ile şanlı tarihine yakışır bir eserle buluşturuyoruz"

"Az önce Asya ile Avrupa kıtalarını Çanakkale Boğazı'nda ilk kez birbirine bağlayan Çanakkale Köprümüzün üzerinde genç arkadaşlarımızla birlikte yürüdük, tarihi anlara şahitlik ettik"

"1915 Çanakkale Köprüsü enlerin projesidir "

"Köprümüz tamamlanınca iki bin metre orta açıklığın üzerinde, ikiz tabliye olarak dizayn edilen ve inşa edilen ilk köprü olarak tarihe geçecektir"

Etiketler : çanakkale köprüsü adil karaismailoğlu çanakkale açılış tarihi ulaştırma bakanı
Güzellik sırrı genetik

Güzellik sırrı genetik
Anadolu'dan İstanbul'a

Anadolu'dan İstanbul'a
O konuya girmeyelim

O konuya girmeyelim
‘Kırmızı Oda'ya veda

‘Kırmızı Oda'ya veda
Boğaz'da yemek

Boğaz'da yemek
Sokakta oturup ağladım

Sokakta oturup ağladım
Umarım çocuğum olur

Umarım çocuğum olur
Set ziyareti

Set ziyareti
Unutulan ayakkabılar ihtiyacı olana gidiyor

Unutulan ayakkabılar ihtiyacı olana gidiyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER