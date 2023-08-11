VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Fenerbahçe, Brezilyalı oyuncu Fred ve kulübü Manchester United ile prensipte anlaştı
Nijer'de darbe destekçileri Fransız üssüne yürüdü
TÜGVA 6 bin yaz okulu öğrencisiyle Şanlıurfa'da görkemli bir kapanış töreni yaptı
Bakan Uraloğlu, 7,7 büyüklüğündeki depremin merkez üssü olan Pazarcık'ı ziyaret etti
Antalya'ya gelen turist sayısı 9 milyon 56 bin 921 oldu
Sudan'da savaş suçları komitesinin başkanlığına Başsavcı getirildi
11 Ağustos 2023 Cuma 20:05:00 - Güncelleme:11 Ağustos 2023 Cuma 20:05:00

Bakan Kacır, Antalya OSB'de fabrikaları ziyaret etti

Kaynak: AA

ABONE OL

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren iki fabrikaya ziyarette bulundu.

Antalya OSB istişare toplantısının ardından Bakan Kacır, güneş paneli üreten CW Enerji'yi ziyaret etti.

Firma yetkililerinden çalışmaları hakkında bilgi alan Kacır, fabrikayı gezerek üretimi yerinde gördü.

Kacır, daha sonra dondurma makinesi üretimi yapan Kristal Endüstriyel'de incelemelerde bulundu.

Bakan Kacır, fabrika ziyaretlerinin ardından AK Parti Antalya İl Başkanlığına basına kapalı ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyaretlere, AK Parti Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse, Tuba Vural Çokal, Atay Uslu ve İbrahim Ethem Taş, MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan ve AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin de katıldı.

Etiketler : Antalya Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır OSB
4 derece buzlu suyla imtihan

4 derece buzlu suyla imtihan
Dilan'ın bardağı satışta

Dilan'ın bardağı satışta
Evlilik yakında

Evlilik yakında
Hiçbir ünlü geri dönmedi

Hiçbir ünlü geri dönmedi
Nazo gel benimle evlen!

Nazo gel benimle evlen!
Yıllar sonra bir aradalar

Yıllar sonra bir aradalar
Oyuncu Özüm Çakır: Oyunculukta eğitim şart!

Oyuncu Özüm Çakır: Oyunculukta eğitim şart!
‘Efsane' müziğe geri döndü

‘Efsane' müziğe geri döndü
Sahnede büyüledi

Sahnede büyüledi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX