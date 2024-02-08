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08 Şubat 2024 Perşembe 18:44:00 - Güncelleme:08 Şubat 2024 Perşembe 18:44:00

Bakan Güler, Al-Nabet'i kabul etti

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanı Güler, Katar Genelkurmay Başkanı Al-Nabet'i kabul etti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Salem Bin Hamad Al-Aqeel Al-Nabet'i kabul etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın resmi davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Salem Bin Hamad Al-Aqeel Al-Nabet'i kabul etti. Kabulde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak da yer aldı." ifadesi yer aldı.

Etiketler : Milli Savunma Bakanı Katar Genelkurmay Başkanı Güler Al-Nabeti
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