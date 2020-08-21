Bakan Fahrettin Koca'dan dikkat çeken tedbir uyarısı: Salgın, son hasta iyileşene kadar devam eder

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Bakan Koca: "Salgınlarla nasıl mücadele edilir? Hasta tedavi ederek başarılmış bir salgın mücadelesi yoktur. Tanı, hasta izolasyonu, tedaviyi hızlandırmak hekimlik görevi; salgına karşı silahtır. Salgın, son hasta iyileşene kadar devam eder. Büyük mücadele asıl tedbirle verilir. Tedbir alın." ifadelerini kullandı.



SALGINLARLA NASIL MÜCADELE EDİLİR? Hasta tedavi ederek başarılmış bir salgın mücadelesi yoktur. Tanı, hasta izolasyonu, tedaviyi hızlandırmak hekimlik görevi; salgına karşı silahtır. Salgın, son hasta iyileşene kadar devam eder. Büyük mücadele asıl tedbirle verilir. Tedbir alın. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 21, 2020