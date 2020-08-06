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Bakan Çavuşoğlu'ndan flaş açıklamalar
06 Ağustos 2020 Perşembe 13:49:00 - Güncelleme:06 Ağustos 2020 Perşembe 13:49:00

Bakan Çavuşoğlu'ndan flaş açıklamalar

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Bakan Çavuşoğlu, Libya Başbakanı Serrac ile yaptığı görüşmenin ardından soruları yanıtladı.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

"Libya ile olan iş birliğimizi bir kez daha gösterdik"

"Siyasi süreç ve ateşkes hakkında görüş alışverişlerinde bulunduk"

"AB güçlü destek vermeli somut adımlar atmalı"

"Resmi ateşkes olmasa da saha da sükunet var, halk hizmet bekliyor"

"Sahada sükunet var diye sorun çözülmüş değil, bu yüzden iş birliği sürmeli"

"Libya Hükümeti Sirte ve Cufra'nın kendilerine verilmesini istiyor"

"Hafter siyasi çözüme inanmıyor, her an saldırı yapabilir"

Hafter ve destekçileri masadan kaçan taraf oldu, biz masayı deniyoruz"

"Almanya'nın taraflı bir operasyona dahil olması yanlış, objektif olmalı"

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