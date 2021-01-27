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"Yenilenen bir diyalog için bir fırsat penceremiz var"
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27 Ocak 2021 Çarşamba 11:58:00 - Güncelleme:27 Ocak 2021 Çarşamba 11:58:00

Bakan Çavuşoğlu'dan AB açıklaması: Yenilenen bir diyalog için bir fırsat penceremiz var

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Şimdi Türkiye ile AB arasında yenilenen bir diyalog için bir fırsat penceremiz var" açıklamasında bulundu.

"ORTAKLIĞIMIZ SON DERECE ÖNEMLİ"

Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok da konuya ilişkin bir açıklama yaptı. Blok, "Ortaklığımızın son derece önemli olduğuna inanıyorum" dedi.

'YENİ SAYFALAR İÇİN ÇALIŞIYORUZ' DEMİŞTİ

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu daha önce yaptığı açıklamada, "2020'de bazı üye ülkelerle yaşadığımız sorunlar sebebiyle AB ile ilişkilerimizde gerilim yaşadık. Bu arzu ettiğimiz bir durum değildir. Ama bu zor şartlarda bile İspanya gibi diğer aklıselim, aklıselimi savunan ülkelerin dirayetiyle gerginlik yerine diyalog tercih ediliyor ve son zirve buna zemin hazırladı. Şimdi AB ile ilişkilerimizde yeni sayfalar açmak için çalışıyoruz." demişti.

Etiketler : mevlüt çavuşoğlu türkiye ab
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