Türkiye'den flaş Mısır hamlesi

Bakan Çavuşoğlu: Mısır'ın bizim kıta sahanlığımıza saygı göstermesi olumlu

Mısır'ın Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sınırlarına saygılı olarak arama yapacağını olumlu karşıladıklarını belirten Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Kendi aramızda bir anlaşma imzalayabiliriz" ifadesinde bulundu.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gürcistan Dışişleri Bakanı Davit Zalkaliani ile görüştü.

İki bakan görüşme sonrası kameraların karşısına geçerek soruları yanıtladı.

Bakan Çavuşoğlu'nun yanıtlarından satır başları;

AB verdiği sözleri yerine getirmeli. Biz reform çalışmalarına ara vermeden devam edeceğiz.

Mısır'ın Doğu Akdeniz'de attığı adımları olumlu karşılıyoruz. Kendi aramızda bir anlaşma imzalayabiliriz.