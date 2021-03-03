Türkiye'den flaş Mısır hamlesi

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03 Mart 2021 Çarşamba 18:08:00 - Güncelleme:03 Mart 2021 Çarşamba 18:08:00

Bakan Çavuşoğlu: Mısır'ın bizim kıta sahanlığımıza saygı göstermesi olumlu

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Mısır'ın bizim kıta sahanlığımıza saygı göstermesi olumlu. Kendi aramızda bir anlaşma imzalayabiliriz" açıklamasında bulundu.

Mısır'ın Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sınırlarına saygılı olarak arama yapacağını olumlu karşıladıklarını belirten Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Kendi aramızda bir anlaşma imzalayabiliriz" ifadesinde bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gürcistan Dışişleri Bakanı Davit Zalkaliani ile görüştü.

İki bakan görüşme sonrası kameraların karşısına geçerek soruları yanıtladı.

Bakan Çavuşoğlu'nun yanıtlarından satır başları;

AB verdiği sözleri yerine getirmeli. Biz reform çalışmalarına ara vermeden devam edeceğiz.

Mısır'ın Doğu Akdeniz'de attığı adımları olumlu karşılıyoruz. Kendi aramızda bir anlaşma imzalayabiliriz.

Etiketler : bakan çavuşoğlu türkiye mısır
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