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16 Eylül 2020 Çarşamba 21:32:00 - Güncelleme:16 Eylül 2020 Çarşamba 21:58:00

Bakan Çavuşoğlu: Fransa, AB ve Orta Doğu'nun liderliğine oynuyor

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Atina beklediği desteği bulamadı. Şimdi ise Oruç Reis'in limana dönmesine pozitif mesajlar vermeye başladılar." dedi. Ayrıca Fransa'nın amacına dikkat çeken Çavuşoğlu, "Fransa'nın derdi şu: 1) AB liderliğine oynuyor 2) Orta Doğu'nun da liderliğine oynuyor. Her konuda kendisine rol biçiyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle;

- Atina beklediği desteği bulamadı. Bu güne kadar Avrupa Birliği'nden de bulamadılar. Şimdi ise Oruç Reis'in limana dönmesine pozitif mesajlar vermeye başladılar. Son - günlerdeki mesajlar biraz daha ılımlı.

- Önkoşul koymaya başlarlarsa bizim de önkoşullarımız olur, onlar da bunları yerine getirmek zorunda.

- Biz çok samimi bir şekilde Yunanistan'la sorunları diplomasi yoluyla çözmek için iyi niyetli tekliflerde bulunduk. Ama Yunanistan buna yanaşmadı.

- Geminin periyodik bakımı yapıldıktan sonra faaliyet alanına döner. Barbaros Hayrettin Paşa da periyodik bakımı yapıldıktan sonra bölgeye döndü, araştırmalarını yapıyor. Bu bakımların yapılma süreci faaliyetten taviz verildiği anlamına gelmez.

- Geçmişte diplomasiye bir fırsat verdik ama Yunanistan bunu ters tepti.

- Gemiyi periyodik bakım için bölgeden limana çektik. Bu süreç Yunanistan tarafından bir fırsat olarak değerlendirebilir dedi sayın Cumhurbaşkanımız. Bizzat kendim de söyledim.

- Rum Kesimi ve Yunanistan yıllardır Mısır'la, İsrail'le anlaşmalar imzalayarak tek taraflı faaliyetlerini devam ettirdiler. Biz ciddi uyarılarda bulunduk. Sonra Türkiye'yi tamamen dışlamaya çalıştılar ve Kıbrıs Türk halkının haklarını da yok saydılar.

- Biz bölgede faaliyetlerimiz başlattıktan sonra sesleri çıkmaya başladı.

- Doğu Akdeniz'deki zenginliklerden herkesin faydalanacağı bir ortamın olması gerekiyor.

- Bugüne kadar bizim haklarımızı yok saydıkları için biz bu adımları attık. Biz somut adımları attıktan sonra gerginlikler artmaya başladı, arkalarına AB'yi aldılar.

- Yunanistan'la biz niye oturup konuşmayalım? Haklı olduğun yerde de oturup hakkını en iyi şekilde savunup hakkını alabilmen gerekiyor.

- Fırsatı değerlendirmezlerse biz bakım bittikten sonra faaliyetlerimiz sürdürmeye devam edeceğiz.

- Merkel kesinlikle Fransa'dan daha objektif ve yapıcı. Sonuç elde etmeye çalışıyor. Bizim haklı olduğumuzu teslim ediyorlar.

FRANSA'NIN AMACI

- Merkel her zaman, göç konusunda da en kararlı duruşu gösterdi. Midilli'den de göçmen çocukları ülkesine alacak. En cesur adımları attı. AB içerisinde Fransa'dan farklı bir tutum sergiliyor.

- Fransa'nın derdi şu: 1) AB liderliğine oynuyor 2) Orta Doğu'nun da liderliğine oynuyor. Her konuda kendisine rol biçiyor.

- (Fransa) Libya'da Hafter'i destekledi, silah verdi ama sonuçta başarısız oldu. Fransa bu gerginlikleri artırarak silah satmak istiyor, Libya'da da öyle. Silah satan firmalar Fransa'daki bir bakanın şehrinde.

- Fransa'nın kendi ajandası ve gündemi var. Ama Almanya'nın Fransa'ya katılmadığını da görüyoruz.

- Borrell'in de son derece objektif olduğunu söylemek istiyorum.

- (Türkiye tarafından dün yayınlanan Navtex'teki Lozan ihlali vurgusu) Lozan Anlaşması'na göre ve 1947 Anlaşması'na göre Sakız Adası silahsızlandırılmış adalardan bir tanesi. Yunanistan burada bir tatbikat yapacağını Navtex yayınlayarak bildirdi. Biz de bir Navtex yayınlayarak bunun anlaşmaya aykırı olduğunu bildirdik. Yani bu, uluslararası hukuka aykırı olduğu ve yapmaması gerektiği konusunda bir uyarıdır.

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