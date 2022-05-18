Bakan Çavuşoğlu: Blinken ile çok pozitif bir görüşme yaptık

Bakan Çavuşoğlu: Blinken ile çok pozitif bir görüşme yaptık

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Blinken ile Stratejik Mekanizma kapsamında `çok pozitif` bir görüşme yaptık.

İkili ilişkilerin yanı sıra İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliği dahil bölgesel konuları ele aldık. İş birliği alanlarımızı nasıl geliştirebileceğimizi konuştuk.

ABD ile Türkiye arasında F-16 satışı konusundaki görüşmeler olumlu seyrediyor ve çalışmalar devam edecek.

NATO'ya aday ülkelerin terör örgütlerine destek vermesi kabul edilemez.

Blinken, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği konusunda Türkiye'nin güvenlik endişelerinin giderilmesi için gerekli mesajları vereceğini söyledi.

Ayrıntılar geliyor...