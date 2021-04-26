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26 Nisan 2021 Pazartesi 13:00:00 - Güncelleme:26 Nisan 2021 Pazartesi 13:00:00

Bakan Akar'dan "soykırım" tepkisi: Bu yanlış düzeltilmelidir

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin 'soykırım' ifadesini kullanmasına yönelik, "Tarihi gerçekleri inkar ve çarpıtmaktan başka bir anlam taşımamaktadır. Bu yanlış düzeltilmelidir." dedi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin 'soykırım' ifadesine tepki göstererek, "Tarihi gerçekleri inkar ve çarpıtmaktan başka bir anlam taşımamaktadır. Bu yanlış düzeltilmelidir." ifadesinde bulundu.

Bakan Akar yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

ABD Başkanı'nın 1915 olaylarına ilişkin "soykırım" ifadesini kullanması; tarihi gerçekleri inkâr ve çarpıtmaktan başka bir anlam taşımamaktadır.

"BU KARAR İBRETLİK BİR AÇIKLAMADIR"

Bu ifadeyi kullananlar dünya ve kendi tarihlerine bakmalıdır.

Olmayan bir olayın tekrarı söz konusu olamayacağı için de ABD yönetiminin gerekçesi geçersizdir.

2020 öncesi böyle bir ifade kullanılmazken ne değişti de böyle bir karar alındı? Sağduyulu Amerikan halkı bu konuda ne düşünüyor?

Ermeni halkını dahi temsil etmeyen lobilerin yönlendirmesi ile alınan bu kararın akıl ve ahlak ile izahı yoktur. Bu karar, entelektüel namus bakımından da ibretlik bir karar ve açıklamadır.

"BÖLGE BARIŞINI OLUMSUZ YÖNDE ETKİLEYECEĞİ AÇIKTIR"

Tarihin böyle siyasi açıklamalarla yeniden yazılamayacağı bilinmelidir.

Tarihten düşmanlık çıkarmak ve yeni karşıtlıklar yaratmak kabul edilemez ve faydasızdır.

Tarihî olaylar hesaplaşma ve çatışma aracı olarak kullanılmamalıdır, siyasallaştırılmamalıdır. Böyle bir ortamın oluşmasının başta Türkiye-Ermenistan ve Türk-Ermeni ilişkileri olmak üzere bölge barışını olumsuz yönde etkileyeceği açıktır.

"TÜRKİYE VE ERMENİSTAN'IN ORTAK SORUNUDUR"

Bölgemizin barış ve huzuru, Ermeni Diasporası ve onu, dün olduğu gibi günümüzde de kendi çıkarları için kullanmaya çalışan ülkelerin değil, bizlerin; bölge ülkelerinin, Türkiye'nin ve Ermenistan'ın ortak sorunudur.

Türkiye her zaman 1915 olayları ile ilgili tartışmaların siyasiler değil tarihçiler tarafından yapılması gereken bir konu olduğunu savunmuş ve ABD gibi müttefik ülkeler de dâhil olmak üzere üçüncü ülkelerden de bunu beklemiştir.

Buna rağmen ABD yönetimi bu kararıyla kendi resmi raporlarını da, imzalarını da inkâr ederek Ermeni diasporasının ve diğer bazı odakların baskılarına boyun eğmiş, ABD Ulusal Arşivler ve Kayıtlar Ajansında (NARA) bulunan başta General Harbord Raporu12 olmak üzere mevcut bilgi ve belgeleri görmezden gelmiştir.

"BU YANLIŞ DÜZELTİLMELİDİR"

Sonuç olarak; yüz yıllarca birlikte güven ve refah içinde yaşadıkları ve birlikte yaşama iradesine sahip oldukları Amerikan belgeleri ile sabit Türk-Ermeni toplumları arasında bir dönemde yaşananları "SOYKIRIM" olarak nitelemek gaflettir, cehalettir, geleceğin tahribidir.

Bu yanlış düzeltilmelidir.

Etiketler : Joe Biden ABD Başkanı 1915 olayları Hulusi Akar
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