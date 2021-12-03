Bakan Akar'dan kritik ziyaret

Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Bakan Yardımcısı Muhsin Dere ile Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Mühimmat Fabrikası'nı ziyaret etti. MKE Anonim Şirketinin faaliyetlerine ilişkin Genel Müdür Yasin Akdere'den brifing alan Akar ve beraberindeki TSK komuta kademesi daha sonra işçilerle bir araya geldi.

Akar, MKE tarafından üretilen Milli Deniz Topu'nun kara test atışının ardından MKE'de işçilerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti. Akar, Türkiye'nin etki ve ilgi alanının genişlediğini, bu durumun Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) sorumluluklarını artırdığını belirten Akar, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye uluslararası alanda artık bir özne haline geldi" dedi.

'MEHMETÇİĞİN BAŞARISI DAHA DA ARTACAKTIR'

Yerli ve milli savunma sanayisini bir tercih değil, zorunluluk olarak nitelendiren Akar, "Eskiden piyade tüfeğimizin patenti dahi yabancıydı. Fakat şimdi hafif silahlarımızı yapar ihraç eder hale geldik; gemilerimizi, Fırtına obüslerini, helikopterleri, İHA'ları, SİHA'ları yapıyoruz. Yüksek teknolojiye dayalı silah, araç-gereç ve sistemle Mehmetçiğin başarısı daha da artacaktır. Savunma sanayimizdeki gelişmeleri büyük bir heyecan, gururla izliyoruz. Savunma sanayide MKE'nin rolü çok önemli ve büyük. Sadece ülkemiz için değil uluslararası alanda da MKE'nin adını çok daha saygın, seçkin yerlere ulaştırdığını görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. MKE'nin yeni yapısı çok daha güçlü, etkin, hızlı, rekabetçi bir hale geldi. Dolayısıyla uluslararası piyasalar nasıl çalışıyorsa biz de öyle çalışacağız" ifadelerini kullandı.

'BURASI MİLLETİN ÖZ MALI'

Akar, her zaman çalışanların yanında olduklarını belirterek "Çalışanlarımızın özlük haklarının en iyi düzeyde olması için tüm imkanlar kullanılmaktadır. MKE'nin sermayesi tamamıyla Hazine'ye ait, denetim, yönetim ve temsil konuları da Milli Savunma Bakanlığına ait. Yani burası milletin öz malı" diye konuştu.

'ALMAMIZ ENGELLENİYOR'

Savunma sanayi alanında geçmişte yaşanan sıkıntıları hatırlatan Akar, şunları kaydetti:

"Parasını verdiğimiz halde alamadığımız silahları hatırlayın. Şimdi de parasını versek dahi birçok malzemeyi alamıyoruz. Bu konuda herhangi bir şekilde ambargo telaffuz edilmese dahi örtülü bir şekilde bizim bunları almamız engelleniyor. Dolayısıyla bunlara 'yeter' diyen bu millet Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çalışarak bu engelleri aştı, bundan sonra da aşacak. Savunma sanayide millilik ve yerlilik oranı yüzde 80'lere dayandı. Yeter mi? Yetmez. Bundan sonraki çalışmalar çok daha çetin geçecek. Tek yürek, tek yumruk olarak çok daha fazla çalışarak önümüzdeki teknoloji bariyerlerini aşacağız. Bu bizim boynumuzun borcu. MKE'nin dönüşümünün ortaya çıkardığı bir fırsat bu. Bu imkanı değerlendirecek ve TSK'nın ihtiyaçlarını karşılayacağız."

'ÇOK CİDDİ KRİTİK PROJELER VAR'

Akar, MKE'nin faaliyetlerine ilişkin brifing aldıklarını belirterek, "Çok ciddi, kritik projeler var. Bunlar komutan arkadaşlarımızı son derece heyecanlandırdı. Onlar da bu projelerin bir an önce ürüne dönüşüp kendilerine teslim edilmesini ve böylece karada, denizde ve havada kendilerine verilen görevleri en iyi şekilde yapabilmek için çalışmalarınızın tamamlanmasını bekliyor" dedi.

Konuşmasının ardından bir süre işçilerle sohbet eden Bakan Akar daha sonra beraberindeki TSK komuta kademesi ile birlikte çalışanlarla fotoğraf çektirdi.