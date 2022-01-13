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13 Ocak 2022 Perşembe 22:20:00 - Güncelleme:13 Ocak 2022 Perşembe 22:20:00

Bakan Akar sanatçı Haluk Levent'i kabul etti

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanı Akar, Anadolu turnesi düzenleyen ve konser gelirlerinin yarısını Mehmetçik Vakfı'na bağışlayan sanatçı Haluk Levent ile bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Haluk Levent'in geçtiğimiz aylarda Rus Kızılordu Korosu ile 15 konserlik Anadolu turnesi gerçekleştirdiği ve bu konserlerde "Harbiye" ve "Sakarya" marşlarını seslendirdiği hatırlatıldı.

Sanatçının konser gelirlerinin yarısının yardımlaşma kuruluşu AHBAP'a, diğer yarısının da Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacağını duyurduğu bilgisi verildi.

Bakan Hulusi Akar tarafından kabul edilen Levent'in bu vesileyle Mehmetçik Vakfı'na 150 bin liralık bağış gerçekleştirdiği bilgisi verilen açıklamada, Akar'ın hassasiyetinden ve desteklerinden dolayı ünlü sanatçıya teşekkür ettiği vurgulandı.

Haluk Levent'in de önümüzdeki dönemde Milli Savunma Bakanlığının yapacağı faaliyetlerde yer almaktan mutluluk duyacağını ifade ettiği anlatılan açıklamada, ünlü sanatçının vatani görevini yaptığı sırada Bakan Akar'ın Tugay Komutanı olduğunu hatırlattığı ve sohbette eski günlerin de yad edildiği aktarıldı.

Etiketler : Bakan Akar Milli Savunma Bakanı Mehmetçik Vakfı Haluk Levent
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