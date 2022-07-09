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09 Temmuz 2022 Cumartesi 19:33:00 - Güncelleme:09 Temmuz 2022 Cumartesi 19:33:00

Bakan Akar korucularla bayramlaştı

Kaynak: TRT Haber

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki TSK komuta kademesi, bir araya geldikleri güvenlik korucularının bayramlarını kutladı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile sınır hattındaki inceleme ve denetlemelerine devam ediyor.

Dağlıca'daki Şehit Piyade Kurmay Yarbay İlker Çelikcan Hudut Tabur Merkezinde Irak ve Suriye sınır hattı ile sınır ötesinde görevli birliklerin komutanları ile video konferans toplantısı yapan Akar daha sonra karayolu ile Yeşiltaş'taki 1. Motorlu Piyade Tabur Komutanlığına geçti.

Sarp arazilerin bulunduğu yollardan geçen Akar, komutanlığa gelişinde tören mangasını selamladı, şeref defterini imzaladı. Daha sonra faaliyetlere ilişkin bilgi alan, talimatlar veren Akar, güvenlik korucuları ile de bir araya geldi.

''FİTNEYE, FESATA FIRSAT VERMEYECEĞİZ''

TSK komuta kademesi ile birlikte korucuların bayramlarını kutlayan, onlarla tek tek sohbet eden Bakan Akar, "Türkler ve Kürtler kardeş. Biz yüzlerce yıldır ekmeğimizi, suyumuzu paylaşıyoruz. Bunun en güzel kanıtı şehitlikler. Hep birlikte, yan yana yatıyoruz. Bu vatanı hep beraber kurduk hep beraber yaşatacağız. Fitneye, fesata fırsat vermeyeceğiz. Türkiye'nin doğusu ve batısı arasında hiçbir fark yok. Edirne ne ise Van o, Van ne ise Hakkari o, Hakkari ne ise Samsun o. Hepimiz bir ve beraberiz" ifadelerini kullandı.

85 milyonu terör belasından kurtarmak konusundaki kararlılıklarını yineleyen Akar, "Bir ülkeyi o milletin evlatları korur. Türkü, Kürdü, Arabı hepsi bu vatanı kurdu, korudu. Bu teröristlerin arkasında kim olursa olsun bu mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Bakan Akar ve komutanlarla bayramda bir araya gelmekten duydukları memnuniyeti dile getiren güvenlik korucuları da "Bu al bayrağın altında yaşayan vatandaşlarız hepimiz" dedi.

Etiketler : Bakan Akar komutanlar Milli Savunma Bakanı msb
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