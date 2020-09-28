Türkiye'den Azerbaycan'a destek! Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanındayız

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28 Eylül 2020 Pazartesi 13:42:00 - Güncelleme:28 Eylül 2020 Pazartesi 14:07:00

Bakan Akar: Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanındayız

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 'Azerbaycanlı kardeşlerimizin öz topraklarını savunmasında yanlarındayız.' dedi. Bakan Akar ayrıca 'Ermenistan derhal saldırılarını durdurmalı, yurt dışından getirdikleri paralı askerleri, teröristleri geri göndermeli.' açıklamasında bulundu.

Bakan Akar, Ermenistan'ın Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine yönelik saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Akar, "'Barışçıl yollarla çözüm' diyenler, 'derhal ateşkes' isteyenler, şimdi diyaloğu hatırlayanlar; Dağlık Karabağ ile Azerbaycan’ın yüzde 20’si işgal altındayken, Hocalı’da barbarlıkla, hak-hukuk tanımadan çocuk, kadın, yaşlı demeden binlerce masum insan katledilirken, milyonlarca insan evinden, yurdundan edilmişken 30 sene, neredeydiler" diye konuştu.

'ERMENİSTAN SALDIRILARINI DURDURMALI'

Bakan Akar, Türkiye-Azerbaycan arasındaki münasebetin 'iki devlet tek millet' münasebeti olduğunu vurgulayarak, "Daima kederde ve kıvançta bir ve beraberiz. Bugün de Azerbaycanlı kardeşlerimizin öz topraklarını savunmasında yanlarındayız. Ermenistan derhal saldırılarını durdurmalı, yurt dışından getirdikleri paralı askerleri, teröristleri geri göndermeli ve işgal ettikleri Azerbaycan topraklarını boşaltmalıdır. Böylece ateşkesin, barışın, istikrarın önü açılmalıdır" ifadelerini kullandı.

Bakan Akar, Ermenistan'ın Azerbaycan'ın topraklarının yüzde 20’sine denk gelen Dağlık Karabağ ve civarındaki 7 rayonu yaklaşık 30 yıl önce işgal ettiğini hatırlatarak, "İşgal ile birlikte 1 milyondan fazla Azerbaycan Türkü yerlerinden edildi, 22 binden fazla şehit verildi, yaklaşık 4 bin kişinin akıbeti ise hala tespit edilemedi. Dahası, Hocalı katliamı da hala hafızalardadır. Uluslararası hukukta alınan tüm kararlara, Azerbaycan’ın tüm diplomatik ve barışçıl çabalarına rağmen sorun halen çözülemedi. Ermenistan, BM kararları dahil, uluslararası hukuku da ayaklar altına alarak işgaline devam etmektedir. Ermenistan’ın provokatif eylemlerinin sayısı son zamanlarda giderek artmıştır. 12 Temmuz ve 21 Eylül’de Tovuz’daki saldırıların ardından 27 Eylül’de sivil yerleşimlerine ateş açtı" diye konuştu.

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