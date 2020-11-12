Bakan Akar'dan Dağlık Karabağ açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Azerbaycan'da varmaya çalıştığımız nokta ateşkesin kalıcı olması istikrarın barışın sağlanması, hudutların açılması refahın yayılması. Kimse kimsenin hakkına tecavüz etmesin. Mesele bu. (Türk-Rus gözetleme merkezine ilişkin) Azerbaycan ile ilgili 7 bölge var. 2' si Kerbecer, Laçin bir de Agdan var. 7 rayonun 4'ü ü Azerbaycan kontrolünde. Agdan'ı 15 Kasım'da Kerbecer'i 20 Kasım'da Laçin'in 1 Aralık'ta devir teslimi yapılacak." açıklamasında bulundu.