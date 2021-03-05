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05 Mart 2021 Cuma 01:00:00 - Güncelleme:05 Mart 2021 Cuma 01:00:00

Bakan Akar: Acımız çok büyük, milletçe derin üzüntü içindeyiz

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tatvan'da kaza kırıma uğrayan askeri helikopter hakkında, "Acımız çok büyük, milletçe derin üzüntü içindeyiz." dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "(Tatvan'da kaza kırıma uğrayan askeri helikopter) Acımız çok büyük, milletçe derin üzüntü içindeyiz." dedi.

Akar, "İlk bilgiler ve görgü tanıkları ifadelerine göre kazanın ani değişim gösteren olumsuz hava şartları nedeniyle meydana geldiği değerlendiriliyor" açıklamasını yaptı.

Bakan Akar şöyle devam etti:

"İlk bilgiler ve görgü tanıkları ifadelerine göre kazanın ani değişim gösteren olumsuz hava şartları nedeniyle meydana geldiği değerlendiriliyor. İlk andan itibaren arama kurtarmada, şehit ve yaralılarımızın tahliyesinde ilgili kamu kurumlarınca en kısa sürede tüm imkanlar seferber edildi. Kaza kırım ekibi incelemelere bugün başlayacak. Bu elim olayın kesin nedeni ayrıntılı inceleme sonucunda belirlenecek."

Etiketler : helikopter kazası bakan akar hulusi akar
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