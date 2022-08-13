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13 Ağustos 2022 Cumartesi 21:31:00 - Güncelleme:13 Ağustos 2022 Cumartesi 21:31:00

Bakan Akar: 35 bin 656 terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: AA

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Şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelen Milli Savunma Bakanı Akar, 24 Temmuz 2015'ten itibaren 35 bin 656 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi.

Balıkesir Polis Evi'ndeki yemekli programda şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde uluslararası ortamda özne haline geldiğini, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) de bu kapsamda ülkesinin ve milletinin egemenliğini, bağımsızlığını ve menfaatlerini korumak için kendisine verilen görevleri yerine getirmeye azim ve kararlılıkla devam ettiğini belirtti.

Son yıllarda TSK'nın görev ve sorumluluklarının arttığına işaret eden Akar, son dönemde Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı operasyon ve tatbikatlarının icra edildiğini dile getirdi.

Bakan Akar, 15 Temmuz hain darbe girişimine rağmen TSK'nın dimdik ayakta olduğunu vurguladı.

"BU TERÖR BELASINDAN ASİL MİLLETİMİZİ KURTARACAĞIZ"

Terörle mücadele operasyonlarında Türk Silahlı Kuvvetlerinin tek hedefinin teröristler olduğunu belirten Akar, TSK'nın faaliyetlerini, tüm komşularının egemenlik haklarına ve toprak bütünlüğüne saygılı olarak gerçekleştirdiğini anlattı.

Türkiye'nin terörle mücadelesinin hem Suriye'ye hem de Irak'a katkı sağladığını vurgulayan Akar, sözlerine şöyle devam etti:

"Suriye'nin kuzeyinde olsun, ister Irak'ın kuzeyindekiler olsun, ister adı PKK olsun, YPG olsun, ister başka bir şey olsun terörist teröristtir. Bu teröristler hiçbir şekilde Kürt kardeşlerimizi temsil edemez. Biz Türkler, Kürtler, Araplar kardeş, biz yüzyıllarca beraber ekmeğimizi suyu paylaştık bu vatanı beraber ihya ettik, beraber savaştık."

Hulusi Akar, "Ölürsek, şehit kalırsak gazi anlayışıyla en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar bu mücadeleye devam edeceğiz. İnşallah bu terör belasından asil milletimizi kurtaracağız." diye konuştu.

"BAŞARILARDA EN BÜYÜK PAY, ŞEHİTLERİMİZE, GAZİLERİMİZE AİT, TAMAMEN FARKINDAYIZ"

Sınırları korumak için her türlü müdahaleyi yeri ve zamanı geldiğinde yapacaklarını dile getiren Akar, bu kapsamda 24 Temmuz 2015'ten itibaren 35 bin 656 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Şehitlerin ve gazilerin, onların ailelerinin Türkiye Cumhuriyet Devleti için çok değerli olduğunu belirten Akar, "Bizim anlattıklarımızdaki başarılarda en büyük pay, şehitlerimize ait, gazilerimize ait, tamamen farkındayız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın, dolayısıyla şehitlerimizin ve gazilerimizin kahramanlığından ve fedakarlığından dolayı şehitlerimize ve gazilerimize, şehit ve gazilerimizin siz değerli baş tacımız ailelerine şükranlarımız, saygılarımız, minnet duygularımız daimidir. Onların hatıralarını hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız" dedi.

Etiketler : Hulusi Akar Milli Eğitim Bakanlığı Milli Savunma
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