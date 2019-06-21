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21 Haziran 2019 16:24 | Cuma

Son dakika... Bahçeli'den teröritsbaşının mektubu hakkında flaş açıklama

Bahçeli, "Teröristbaşının mektubu HDP'nin sapmasına tepkidir. HDP-PKK-Teröristbaşı ve Demirtaş arasındaki derin çatlakların çok boyutlu analizi yapılacak" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 23 Haziran’da sandıktan çıkacak sonuç ne olursa olsun Cumhur İttifakı’nın istikrarlı, inançlı ve iddialı varlığı devam devam ettireceğini belirtti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yaptığı yazılı açıklamada, 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Seçimi’nin bu Pazar günü yapılacağını, milli iradenin takdir ve tercihinin belli olacağını belirtti.

"CUMHUR İTTİFAKI’NIN İSTİKRARLI, İNANÇLI VE İDDİALI VARLIĞI DEVAM EDECEKTİR"

Milliyetçi Hareket Partisi’nin 23 Haziran seçimiyle ilgili son hazırlıklarını Yenikapı ruhuna tam ve eksiksiz şekilde bağlı kalarak sürdürdüğünü ifade eden Bahçeli, "Cumhur İttifakı’nın başarısı konusunda fedakârca ve kararlılıkla mücadele ettiğimiz tartışma götürmez bir gerçektir. 23 Haziran’da sandıktan çıkacak sonuç ne olursa olsun Cumhur İttifakı’nın istikrarlı, inançlı ve iddialı varlığı devam edecektir. Çünkü Cumhur İttifakı istikbalin mimarı, istiklalin muhafızıdır." dedi.

Bahçeli, "Hiçbir fitne-fesat akın ve akımı ittifakımızın sağlıklı doğasına, sağlam duruşuna zarar veremeyecek, mukavemetimizi kıramayacaktır." ifadelerini kullandı.

"HDP VE KANDİL CHP’NİN YANINDA HİZALANMIŞTIR"

CHP’nin başını çektiği, İyi Parti’nin bütün imkanlarıyla destek verdiği, iç ve dış odaklara açık yardım ve yataklık yaptığı Zillet İttifakı’nın karanlık emellerine ulaşamayacağını belirten Bahçeli, "PKK’nın siyasi izdüşümü olan HDP’nin, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayına vermiş olduğu açık çek, verdiği katkı, gösterdiği yoğun ilgi ve alaka milletimizde büyük bir infiale neden olmaktadır. HDP ve Kandil CHP’nin yanında hizalanmıştır. Karşımızdaki tablo esef ve ibret vericidir." dedi.

"TERÖRİSTBAŞI, HDP'NİN İSTİSMARINA MÜDAHALE ETMEK İÇİN TARAFSIZLIK ÇAĞRISI YAPMIŞTIR"

HDP’yle CHP arasında kurulan al-ver sürecinin, kirli pazarlıkların, kahredici anlaşma ve uzlaşmaların milli beka açısından ağır risk ve tehdit olduğunu söyleyen Bahçeli, "İmralı’da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını çeken teröristbaşı anlaşılan odur ki, HDP’nin istismarına müdahale etmek, hatta önüne geçmek maksadıyla tarafsızlık çağrısı yapmıştır. Teröristbaşının mektubu HDP’nin vahim sapmasına, Zillet İttifakı’na verdiği rezil desteğine itirazın, tepkinin ve bundan duyduğu rahatsızlığın eseri ve sonucudur." ifadelerini kullandı.

"İSTANBUL, İÇİNE ÇEKİLMEK İSTENEN GİRDAPTAN 23 HAZİRAN’DA KURTULACAKTIR"

Bahçeli, PKK’nın siyaset acentesi HDP’nin teröristbaşının uyarısına rağmen marazi ve mahsurlu stratejisinde bir değişikliğe gitmeme iradesinin ise 23 Haziran üzerinde oynana ahlaksız oyunu iyice gözler önüne sermiş olacağını belirtti.

Bahçeli, şöyle devam etti:

“HDP-PKK-teröristbaşı ve terörist Demirtaş arasındaki derin çatlakların çok boyutlu analiz ve yorumu elbette yapılacak, nihai olarak İstanbul, içine çekilmek istenen girdaptan 23 Haziran’da tamamıyla kurtulacaktır."

"TARİH, DEMOKRASİ VE MİLLİ İRADE BİR KEZ DAHA HÜKMÜNÜ VERECEK"

Milliyetçi Hareket Partisi’nin 23 Haziran’a odaklandığını ifade eden Bahçeli, açıklamalarını şöyle noktaladı:

"Tuzaklar nafile, tertipler beyhudedir. 23 Haziran’da İstanbul ehline emanet edilecek, sağduyu öne çıkacak, Cumhur İttifakı’nın muhterem adayı Sayın Binali Yıldırım, inancımız odur ki Büyükşehir Belediye Başkanı seçilecektir.

Tarih, demokrasi ve milli irade bir kez daha hükmünü verecek; yalan, riya ve aldatmayla, milli beka, milli onur, milli haysiyet arasındaki farkı ortaya koyacaktır.

Nitekim 23 Haziran’da hak, hakkaniyet, cumhur ve İstanbul kazanacak, zillet, rezalet, melanet, hıyanet kaybedecektir."

Kaynak: TRT Haber

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