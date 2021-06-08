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08 Haziran 2021 Salı 12:30:00 - Güncelleme:08 Haziran 2021 Salı 12:30:00

Bahçeli'den sert tepki: Gammaza lanet olsun

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Son Dakika Haberleri.. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. Marmara Denizi'ndeki salya istilasının çevre üzerinde bir kez daha düşünmemize neden olduğunu belirten Bahçeli, "Bir çevre felaketiyle karşı karşıyayız" dedi. Gelecek Partisi ile ilgili açıklamada bulunan Bahçeli, "Gelecek Partisi yöneticilerine tavsiyem şudur, bu Serok'un yanında sakın konuşmayın, aman ha sır verme gafletine düşmeyin. Serok için deniz bitmiştir, filikası su almıştır" ifadesinde bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Marmara Denizi'ndeki salya istilası çevre üzerinde bir kez daha düşünmemize yol açmıştır. Bir çevre felaketiyle karşı karşıyayız." dedi. Bahçeli, "Gelecek Partisi yöneticilerine tavsiyem şudur, bu Serok'un yanında sakın konuşmayın, aman ha sır verme gafletine düşmeyin. Serok için deniz bitmiştir, filikası su almıştır" ifadesinde bulundu.

İşte Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar:

"AÇIKÇA BİR ÇEVRE FELAKETİ İLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

"Çevresiz insan insansız çevre yalnızca fantastik masalların konusudur. Yaşadığımız hayat masal değildir, insan-çevre ilişkisinin birbirinden soyutlanması imkansızdır. İnsan ya doğayı anlamak, ya hakimiyet kurmak ya da karşılıklı saygıya dayalı ilişki kurmak için çırpınıp durmuştur. Ekonomi, politik dönüşümler, sosyo-politik gelişimler insan ile çevre arasındaki ilişkileri değiştirmiştir. Hem insan hem çevrenin ihtiyaçlarını aynı anda merkezine koyan fikri ve siyasi arayışlar bir noktadan sonra gerçekçi önerilerin kapısını aralamıştır. Çevre sorunları çevre kirliliği olarak değil, toplumsal, siyasal, ekonomik ve ahlaki sorunları olan bir kavram haline gelmiştir.

"BİR ÇEVRE FELAKETİ İLE KARŞI KARŞIYA OLDUĞUMUZ AÇIKTIR"

Marmara Denizi'nde mart ayından beri baş gösteren deniz salyası istilası çevre üzerinde bir kez daha, daha kararlı, daha dürüst düşünmemize yol açmıştır. Kirli su ve sanayi/tarımsal atıkların etkisiyle ortaya çıkan mikrobiyolojik varlıklar yoğun bir şekilde sahillerimize tutunmuştur. Bu kaygı verici tablodan her insanımızın rahatsızlık duyması normaldir. Deniz salyasının kıyılarımızda dikey bir hareketle dibe doğru indiği de gözlenmektedir. Deniz canlılarının oksijeni kesilmektedir. Bir çevre felaketiyle karşı karşıya olduğumuz açıktır.

"KIYI PLANLAMASI VE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULANMAKTADIR"

Bizim düşüncemize göre çevre sorunlarını kalkınma çevre ikilemi yerine akılcı bir kullanma, koruma ile sürdürülebilir bir politika ile aşmak mümkündür. Ülkemizin bütüncül bir çevre politikasıyla maruz kaldığı risk ve tehditleri en aza çekeceği inancındayız. Kıyı planlaması ve yönetim sistemi uygulanmaktadır. Entegre çevre politikaları geliştirilmelidir. Biogüvenlik ve GDO tehlikelerini bertaraf etmek için tarım ve çevre politikaları eş zamanlı uygulanmalıdır.

"KİRLİ BİR DENİZİN ETRAFINDA SAĞLIKLI BİR YAŞAM KURULAMAZ"

Marmara Denizi'ne akan derelerin ıslahını yapmakla birlikte, orta Avrupa'dan gelen atıkların Karadeniz'e taşınımı önlenmesi için ülkelerle mutabakat imzalanmalıdır. Kirli bir denizin çevresinde sağlıklı bir hayat kurulamayacaktır. Günümüz dünyasında çevre sorunlarıyla, insan sorunları birbirinden ayırmak neredeyse hayaldir. Tahrip olmuş bir doğa, talan edilmiş bir medeniyete davetiyedir. Sürdürülebilir bir hayat hedefi çevrenin imarı ve ihyasıyla gerçekleşmelidir.

EL BİRLİĞİNE, İŞBİRLİĞİNE İHTİYAÇ VAR

İnsanın kendisi ve yaşadığı toplum ve doğa ile ilişkilerini düzenleyen kurallar manzumesi olan çevre etiğinin sevgi ve saygıyı pekiştirmesi bize göre formülüdür. Çevre demek vatan demektir, çevreye hürmet çağın şifrelerini çözmenin ilk şartıdır. Deniz salyası ile mücadele konusunda alınacak tedbirlere, uygulanacak politikalara destek vereceğimizi, yapılacak her çalışmanın yanında duracağımızı ifade ediyorum.

Çevre ve Şehircilik Bakanı tarafından hazırlanan eylem planını 7/24 esasıyla deniz salyasını temizleme seferberliğini destekliyoruz. Partilere düşen görev bu meseleyi istismar etmemeleridir. El birliğine, güç birliğine ihtiyaç olduğu unutulmamalıdır.

SİYASİ ETİK YASASI ÇIKARILMALI

Çevre etiği ne kadar önemliyse siyasi etik kuralları da bir o kadar önemlidir. Siyasi etik yasasının süratle ve mutabakatla çıkarılmasıdır. Siyaset centilmenlik içinde yapılmalıdır.

'SEROK AHMET'

Geçmişine sırt dönüp, çıkarlarının peşine düşenlerin görünürlüğü artmıştır. Devletin en üst makamlarında görev alanların mahremiyetlerine emanet olan konuları ulu orta konuşmaları, dün birlikte olduklarını, bugün karalamaya çalışmaları münafıklık alametidir. Türkiye'de başbakanlık yapmış bir şahsın, kendisi ile birlikte mezara gitmesi gereken sırları döküp saçması bu milletin kimlerin elinde kaldığına bariz bir delildir. Ketumiyet yoksa, karakter yoktur. Gizlemeyi bilmeyenin yönetmesi mümkün değildir. Serok Ahmet böyle biridir. Gelecek Partisi yöneticilerine tavsiyem şudur, bu Serok'un yanında sakın konuşmayın, aman ha sır verme gafletine düşmeyin. Keza aynı şey selamsız Babacan için de geçerlidir. Serok Ahmet için deniz bitmiş, filikası su almıştır. Ölene rahmet, malına bereket, evladına afiyet, gammaza da lanet olsun.

'ORGANİZE SUÇ ŞEBEKELERİNE SÖZCÜLÜK YAPAN KÖKSÜZ MUHALEFET ANLAYIŞI VAR'

Organize suç şebekelerine sözcülük yapan onların iftiralarına taşeronluk eden köksüz muhalefet anlayışı karşımızdadır. Türk milleti zillete boyun eğmeyecek.CHP ve İP'in tarlaları sürülmüştür harman yerleri ateş altındadır.

HDP'YE YENİDEN KAPATMA DAVASI

Yargıtay AYM tarafından iade edilen HDP'nin kapatılmasını esas alan iddianamenin eksikliklerini giderek beklenen davayı dün tekrar açmıştır. Bundan sonra bütün gözler AYM'ye çevrilecektir. AYM'nin iddianameyi ikinci kez iade seçeneği kalmamıştır. HDP'nin kapatılması artık hukukun konusudur. Bu kanlı karanlık sayfa açılmamak üzere kapatılmalıdır.

'HDP'NİN KAPATILMASI AYM'NİN NAMUS BORCUDUR'

Bölücü milletvekillerinin dokunulmazlık dosyalarının TBMM'de görüşülüp karara bağlanması neden gecikmektedir? HDP terörizmin siyaset ayağıdır. HDP'nin kapatılması siyasetten kaydının silinmesi özellikle AYM'nin namus borcudur.'

Etiketler : MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli marmara denizi HDP terörizm Serok Ahmet
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