VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
AK Partili Çelik'ten, AİHM'deki terör propagandasına tepki: Teröre hoşgörünün vahim bir neticesi
Emine Erdoğan'dan TSK'nın ilk kadın Amirali Gökçen Fırat'a tebrik
İzmir'de çıkan orman yangınını söndürmek için ekiplerin müdahalesi sürüyor
Borsa'dan yeni rekor: Tüm zamanların en yüksek kapanışı gerçekleşti
Kahramanmaraş'ta 3,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
İsraillilerin Netanyahu'ya desteği düşüşte
04 Ağustos 2023 Cuma 17:16:00 - Güncelleme:04 Ağustos 2023 Cuma 17:16:00

Bağcılar'da yapılan ‘Narko Alan' uygulamasında uyuşturucuya geçit verilmedi

Kaynak: IHA

ABONE OL

Bağcılar'da gerçekleştirilen Narko Alan uygulamasında bir miktar uyuşturucu madde, 2 adet ruhsatsız tabanca, 28 fişek ve 20 bin lira para ele geçirildi. Uygulamalarda 10 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü, Güvenlik Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 3 Ağustos'ta, Bağcılar'da bulunan Yıldıztepe Mahallesi, Merkez Mahallesi, 15 Temmuz Mahallesi, İnönü Mahallesi, Demirkapı Mahallesi başta olmak üzere tüm ilçe genelinde huzur ve güvenliği sağlamak için 'Narko Alan' uygulaması gerçekleştirildi. Yapılan uygulamada, bin 875 şahsın üzeri aranırken, hakkında yakalama kararı olan 3 şüpheli ve 3 düzensiz göçmen gözaltına alındı. Polisler tarafından 350 araç ve 550 motor denetlendi. Yapılan aramalarda, 60 gram kokain, 18,04 gram uyuşturucu madde ve hap, 2 adet ruhsatsız tabanca, 28 fişek ve 20 bin lira para ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu madde ve silahla ilgili olarak, 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilere ilişkin 'Uyuşturucu Madde Ticareti' suçundan adli işlem başlatıldı.

Etiketler : bağcılar narkotik bağcılar emniyet
Arabada yakalandılar

Arabada yakalandılar
Oyuncu Özüm Çakır: Oyunculukta eğitim şart!

Oyuncu Özüm Çakır: Oyunculukta eğitim şart!
Sürpriz kutlama

Sürpriz kutlama
Nazo gel benimle evlen!

Nazo gel benimle evlen!
Dilan'ın bardağı satışta

Dilan'ın bardağı satışta
Eski nişanlıya uzaklaştırma kararı

Eski nişanlıya uzaklaştırma kararı
4 derece buzlu suyla imtihan

4 derece buzlu suyla imtihan
Hastane odasında kutlama

Hastane odasında kutlama
Nesrin Cavadzade kendini eve kapattı! Zor günler geçiriyor

Nesrin Cavadzade kendini eve kapattı! Zor günler geçiriyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX