Ayrılık yok tatil var
Oyuncu Eylül Öztürk, eşi Barış Kenan Özkan ile ayrılık dedikodularına Instagram'dan cevap vererek son noktayı kodu.
Oyuncu Eylül Öztürk, eşi Barış Kenan Özkan ile ayrılık dedikodularına Instagram'dan cevap vererek son noktayı kodu. Oyuncu, eşi ve çocuklarıyla birlikte Mısır'ın Sharm El Sheikh kentinde tatile çıktı. Öztürk, sosyal medya hesabından ailesiyle beraber 2321 kilometre uzaktan mutluluk pozunu paylaşarak hakkında çıkan dedikoduları yalanladı.
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