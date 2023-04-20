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20 Nisan 2023 Perşembe 14:59:00 - Güncelleme:20 Nisan 2023 Perşembe 14:59:00

Ayrılık yok tatil var

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Oyuncu Eylül Öztürk, eşi Barış Kenan Özkan ile ayrılık dedikodularına Instagram'dan cevap vererek son noktayı kodu.

Oyuncu Eylül Öztürk, eşi Barış Kenan Özkan ile ayrılık dedikodularına Instagram'dan cevap vererek son noktayı kodu. Oyuncu, eşi ve çocuklarıyla birlikte Mısır'ın Sharm El Sheikh kentinde tatile çıktı. Öztürk, sosyal medya hesabından ailesiyle beraber 2321 kilometre uzaktan mutluluk pozunu paylaşarak hakkında çıkan dedikoduları yalanladı.

Etiketler : eylül öztürk barış kenan özkan tatil
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