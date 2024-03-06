VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Merkez Bankası'ndan ilave sıkılaşma adımı
AYM Başkanvekilliğine yeniden Kadir Özkaya seçildi!
YSK, kesinleşen aday listelerini yayımladı
Brezilya Devlet Başkanı Silva Filistin bayrağı açtı
Husiler duyurdu! ABD ve İngiltere, Hudeyde'ye saldırı düzenledi
Bulgaristan'da hükümet depremi: Başbakan Denkov istifasını sundu
06 Mart 2024 Çarşamba 00:35:00 - Güncelleme:06 Mart 2024 Çarşamba 00:35:00

AYM Başkanvekilliğine yeniden Kadir Özkaya seçildi!

ABONE OL

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanvekilliğine Kadir Özkaya'nın yeniden seçilmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

AYM Başkanvekilliğine Kadir Özkaya'nın yeniden seçilmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 146, 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 12'nci maddesi uyarınca 5 Mart 2024 günü yapılan seçimde Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine Kadir Özkaya'nın yeniden seçildiğine dair karar Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer aldı.

Özkaya, 12 Mart 2020'de yapılan seçimlerde de yaş haddinden emekliye ayrılan Recep Kömürcü'nün yerine Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine seçilmişti.

Etiketler : Anayasa Mahkemesi Kadir Özkaya Başkanvekilliği
Hayali Dubai'de yaşamak

Hayali Dubai'de yaşamak
Simge ve Schiller'den konser sürprizi

Simge ve Schiller'den konser sürprizi
Baba oğulun hikayesi Türkiye'yi ağlatacak! Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu başlıyor

Baba oğulun hikayesi Türkiye'yi ağlatacak! Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu başlıyor
Merve Boluğur sosyal medyaya yoğunlaşmış

Merve Boluğur sosyal medyaya yoğunlaşmış
‘Gidemem'e yeni yorum

‘Gidemem'e yeni yorum
Roman'ın hep yanında olmak istiyorum

Roman'ın hep yanında olmak istiyorum
Şarkıya ilk görüşte aşık oldu

Şarkıya ilk görüşte aşık oldu
Kayakta ayak kaslarını yırttı

Kayakta ayak kaslarını yırttı
Biten evliliği hakkında konuştu

Biten evliliği hakkında konuştu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX