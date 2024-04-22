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Aydın'da tren kazası: 1 ağır yaralı
22 Nisan 2024 Pazartesi 21:11:00 - Güncelleme:22 Nisan 2024 Pazartesi 21:11:00

Aydın'da tren kazası: 1 ağır yaralı

Kaynak: AA

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Aydın'ın Köşk ilçesinde hemzemin geçitte meydana gelen tren kazasında bir kişi ağır yaralandı.

Köşk ilçesi Ovaköy Mahallesi'nde saat 16.30 sıralarında meydana gelen kazada Ödemiş yol ayrımında bulunan hemzemin geçitte kapalı bulunan bariyere rağmen karşıya geçmeye çalışan motosikletle, tren çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ilk müdahalenin ardından ambulansla ADÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırdı.

Yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Etiketler : köşk tren kazası aydın kaza hemzemin geçit kazası
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