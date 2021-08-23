Aşı kısırlığa neden olur mu? Prof. Dr. Arıca merak edilen soruya cevap verdi!

24 TV'de yayınlanan Arafta Sorular programının bu haftaki konuğu Prof Dr. Vefik Arıca oldu. Star yazarı Esra Elönü'nün pandemi gündemine ilişkin merak edilen sorularını yanıtlayan Prof. Dr. Arıca, özellikle aşı konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

AŞI KISIRLIK YAPAR MI?

Yaklaşık bir hafta önce sosyal medya hesabımdan bilimsel olarak özellikle iki doz Biontech aşısı olan erkeklerde sperm miktarının arttığına dair yurt dışına baktığımda edindiğim bu bilgiyi aktardım. Ertesi gün bir ilin başhekimi beni arayarak 65-70 yaş üzerindeki tüm gençlerimiz sıraya girmiş dedi. Katkımız bu şekilde oldu. Kısırlık yapar mı sorusundaki en önemli etken sayı. İki yıl önce ki doğum oranı ile şimdi ki doğum oranına bakınca Türkiye'de yüzde on civarında artış var.

AŞI, ÖLÜMLE YAŞAM ARASINDAKİ BİR ÇİZGİ, BİR ARAF

Aşı hayat ile ölüm arasında bir çizgi. Cennet ile cehennem arasında araf. Geçtiğimiz aylarda yoğun bakım ünitesini gezdiğim zaman genç bir teyzemizi ziyaret ettim. Nefes alamıyordu, oksijen veriliyordu. Neden aşı olmadın diye sorduğum zaman 'Oğlum ben ne bileyim alt komşum bana olma dedi olmadım böyle nefes alamayacağımı bilseydim olurdum' dedi.

TÜRKİYE'DE VE DÜNYADA AŞILAMA YÜZDE 70'İ GEÇTİĞİNİ AN, VARYANTLAR BİTECEK

Virüs bir canlı. Canlılar veya ülkeler arasında ömür boyu süren bir savaş olmadı. Bu nedenle pandemi de virüs de bir canlı olduğuna göre bu savaş bir şekilde bitecek. Sağlık Bakanımızın da Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi Türkiye'de ve dünyada aşılama yüzde 70'i geçtiğini an, varyantlar bitecek. Delta varyantı gelmeseydi İngiltere varyantı bitecekti. Önümüzde ki bir iki ay içinde Türkiye'de de bitecek. Yeni bir varyant gelmez ise pandemi yavaş yavaş bitecek. Aşısızlar olduğu sürece gelme olasılığı çok yüksek.

AŞI; VEFATI NEREDEYSE SIFIRA İNDİRİYOR, HASTANEYE BAŞVURULARI, SAĞLIK ÇALIŞANLARININ YÜKÜNÜ AZALTIYOR

Aşı olmak vefatı neredeyse sıfıra indiriyor, hastane başvurularında bizlere olan yükü azaltıyor, hastalanmamızı biraz daha azaltıyor. Ama siz aynı ortamda yanınızda koronavirüslü biriyle yan yana oturursanız aşılı olsanız bile sosyal mesafe sıfıra indikten sonra tabii ki virüsü kaparsınız.