VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan'dan Afganistan açıklaması
Recep Dağıstanlı “Sinirli Yaprak Çoğu Hastalıklarda Çok Etkili”
Türkiye otizm farkındalık karnesi yenilendi!
ABD, Güney Kore'deki askeri üslerine Afgan mültecileri yerleştirecek
İETT yine şaşırtmadı
Kılıçdaroğlu böyle açığa düştü
Taliban'ın kritik kararlarına bu 6 isim yön verecek
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Kırım mesajı
FETÖ'cülerden yakalanmamak için akılalmaz yöntem
Rusya ile Ukrayna arasında casusluk krizi
Türksat 5A'ya yurt dışı yolu gözüktü
Daniel Schmidt: Türkiye'yi Ziyarete geldi
İHA ordusu geliyor
Kripto para piyasalarında son durum ne?
Aşı kısırlığa neden olur mu? Prof. Dr. Arıca merak edilen soruya cevap verdi!
"Ankara" karargahında yoğun mesai
Türkiye'den şefkat eli uzandı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Ekonomimizin yeni yol haritasını ele alacağız
ABD'den Kuzey Kore'ye çağrı: Her yerde ve her zaman hazırız
ASELSAN üretti: Afet ve acil durumlarda kesintisiz iletişim
Meteoroloji'den sağanak ve fırtına uyarısı
Rusya sinyali verdi: S-400 verebiliriz
Kabil Havalimanı'nda çatışma çıktı: Ölü ve yaralılar var
Taliban'dan beklenen hamle! Pencşir için harekete geçtiler
23 Ağustos 2021 Pazartesi 12:06:00 - Güncelleme:23 Ağustos 2021 Pazartesi 12:06:00

Aşı kısırlığa neden olur mu? Prof. Dr. Arıca merak edilen soruya cevap verdi!

ABONE OL

24 TV'de yayınlanan Arafta Sorular programında Star yazarı Esra Elönü'nün sorularını cevaplayan Prof. Dr. Vefik Arıca, toplumda merak edilen 'Aşı kısırlığa neden olur mu?' sorusuna, 'Aşının kısırlık yapmadığına dair bilimsel bir veri var.' şeklinde cevap verdi.

24 TV'de yayınlanan Arafta Sorular programının bu haftaki konuğu Prof Dr. Vefik Arıca oldu. Star yazarı Esra Elönü'nün pandemi gündemine ilişkin merak edilen sorularını yanıtlayan Prof. Dr. Arıca, özellikle aşı konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

AŞI KISIRLIK YAPAR MI?

Yaklaşık bir hafta önce sosyal medya hesabımdan bilimsel olarak özellikle iki doz Biontech aşısı olan erkeklerde sperm miktarının arttığına dair yurt dışına baktığımda edindiğim bu bilgiyi aktardım. Ertesi gün bir ilin başhekimi beni arayarak 65-70 yaş üzerindeki tüm gençlerimiz sıraya girmiş dedi. Katkımız bu şekilde oldu. Kısırlık yapar mı sorusundaki en önemli etken sayı. İki yıl önce ki doğum oranı ile şimdi ki doğum oranına bakınca Türkiye'de yüzde on civarında artış var.

AŞI, ÖLÜMLE YAŞAM ARASINDAKİ BİR ÇİZGİ, BİR ARAF

Aşı hayat ile ölüm arasında bir çizgi. Cennet ile cehennem arasında araf. Geçtiğimiz aylarda yoğun bakım ünitesini gezdiğim zaman genç bir teyzemizi ziyaret ettim. Nefes alamıyordu, oksijen veriliyordu. Neden aşı olmadın diye sorduğum zaman 'Oğlum ben ne bileyim alt komşum bana olma dedi olmadım böyle nefes alamayacağımı bilseydim olurdum' dedi.

TÜRKİYE'DE VE DÜNYADA AŞILAMA YÜZDE 70'İ GEÇTİĞİNİ AN, VARYANTLAR BİTECEK

Virüs bir canlı. Canlılar veya ülkeler arasında ömür boyu süren bir savaş olmadı. Bu nedenle pandemi de virüs de bir canlı olduğuna göre bu savaş bir şekilde bitecek. Sağlık Bakanımızın da Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi Türkiye'de ve dünyada aşılama yüzde 70'i geçtiğini an, varyantlar bitecek. Delta varyantı gelmeseydi İngiltere varyantı bitecekti. Önümüzde ki bir iki ay içinde Türkiye'de de bitecek. Yeni bir varyant gelmez ise pandemi yavaş yavaş bitecek. Aşısızlar olduğu sürece gelme olasılığı çok yüksek.

AŞI; VEFATI NEREDEYSE SIFIRA İNDİRİYOR, HASTANEYE BAŞVURULARI, SAĞLIK ÇALIŞANLARININ YÜKÜNÜ AZALTIYOR

Aşı olmak vefatı neredeyse sıfıra indiriyor, hastane başvurularında bizlere olan yükü azaltıyor, hastalanmamızı biraz daha azaltıyor. Ama siz aynı ortamda yanınızda koronavirüslü biriyle yan yana oturursanız aşılı olsanız bile sosyal mesafe sıfıra indikten sonra tabii ki virüsü kaparsınız.

Etiketler : Arafta Sorular Delta varyantı Prof Dr. Vefik Arıca
Gönül Dağı'na yeni transfer

Gönül Dağı'na yeni transfer
"Özlemişiz sizlerle bu coşkuyu yaşamayı"

"Özlemişiz sizlerle bu coşkuyu yaşamayı"
Sevgilisinin ailesiyle tanışacak

Sevgilisinin ailesiyle tanışacak
Boğaz'da piyano resitali

Boğaz'da piyano resitali
Buruk ziyaret

Buruk ziyaret
Markalarını tanıttılar

Markalarını tanıttılar
Saygı 2'nin seyirci heyecanı

Saygı 2'nin seyirci heyecanı
İlk gün hasılatı afetzedelere

İlk gün hasılatı afetzedelere
‘Setlere zamanım yok'

‘Setlere zamanım yok'

EN ÇOK OKUNAN HABERLER