Arnavutköy'deki cam üretim tesisinde yangın
Kaynak: AA
Arnavutköy'deki cam üretim tesisinde yangın çıktı.
Yassıören Mahallesi'ndeki Akpınar Sanayi Bölgesi Bayındır Caddesi'nde 5 bin metrekare alana kurulu 4 katlı cam üretim tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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