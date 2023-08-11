VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
DGS sonuçları açıklandı
Mehmetçik şehitlerin kanını yerde bırakmıyor: 3 terörist daha etkisiz
Türk Silahlı Kuvvetlerinde 187 general ve amiral görev yerlerine atandı
Mersin'de 11 PKK/KCK zanlısının yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı
Küresel piyasalarda temkinli iyimserlik öne çıkıyor
Ticaret Bakanlığı, bazı uluslararası gözetim şirketlerini süreli olarak faaliyetten menetti
11 Ağustos 2023 Cuma 09:15:00 - Güncelleme:11 Ağustos 2023 Cuma 09:15:00

Arnavutköy'deki cam üretim tesisinde yangın

Kaynak: AA

ABONE OL

Arnavutköy'deki cam üretim tesisinde yangın çıktı.

Yassıören Mahallesi'ndeki Akpınar Sanayi Bölgesi Bayındır Caddesi'nde 5 bin metrekare alana kurulu 4 katlı cam üretim tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Etiketler : arnavutköy cam üretim tesisi yangın
Nesrin Cavadzade kendini eve kapattı! Zor günler geçiriyor

Nesrin Cavadzade kendini eve kapattı! Zor günler geçiriyor
Nefise Karatay: Botoksum bile yok

Nefise Karatay: Botoksum bile yok
İşaret diliyle konser

İşaret diliyle konser
Açıkhava'da senfonik konser

Açıkhava'da senfonik konser
Bodrum performansı

Bodrum performansı
Orhan Baba 79 oldu

Orhan Baba 79 oldu
Aşkını ilan etti

Aşkını ilan etti
Demet Özdemir'in ilk paylaşımında nazar korkusu

Demet Özdemir'in ilk paylaşımında nazar korkusu
Yunan sevdası pahalıya patladı

Yunan sevdası pahalıya patladı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX