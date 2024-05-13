Başkan Erdoğan'dan Miçotakis'e 'Hamas' uyarısı: Terör değil direniş hareketi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikili ve heyetler arası görüşmenin ardından, Miçotakis ile ortak basın toplantısına katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Miçotakis'i Ankadra'da misafir etmekten memnuniyet duyuyoruz.

Diyalog kanallarını açık tutmada mutabakatımız var. Sayın Başbakanla son derece samimi ve yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik. İkili gündemimizde yer alan konuları etraflıca gözden geçirdik. İkili ticaretimizi 10 milyar dolara çıkarma hedefimiz var.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan (@RTErdogan): Son derece verimli, samimi ve yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik. pic.twitter.com/JDDz8QI3IL — 24 TV (@yirmidorttv) May 13, 2024

İlişkilerimizdeki olumlu atmosferin Yunanistan'daki Türk azınlık ve soydaşlarımızın haklarının karşılanmasına katkı sağlamasını bekliyoruz.

"TERÖRLE MÜCADELE GÜNDEMİMİZDEYDİ"

Görüşmelerimizde Türk-Yunan birbiriyle bağlantılı sorunları ele aldık. FETÖ, PKK ve DEAŞ gibi terör örgütleriyle mücadele de gündemimizin üst sırasındaydı.



#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan (@RTErdogan): Yunanistan'la terörle mücadele konusunda anlayış birliğimiz giderek güçleniyor. Terör örgütlerinin bölgemizin geleceğinde yer olmadığına dair mutabıkız. pic.twitter.com/5aMhONhIfL — 24 TV (@yirmidorttv) May 13, 2024

Yunanistan'la terörle mücadele konusunda anlayış birliğimiz giderek güçleniyor. Terör örgütlerinin bölgemizin geleceğinde yer olmadığına dair mutabıkız.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan (@RTErdogan): Yunanistan'la terörle mücadele konusunda anlayış birliğimiz giderek güçleniyor. Terör örgütlerinin bölgemizin geleceğinde yer olmadığına dair mutabıkız. pic.twitter.com/5aMhONhIfL — 24 TV (@yirmidorttv) May 13, 2024

Her görüşmemizde iş birliğimizin geleceğine dair ümitlerimiz daha da artıyor. Görüş ayrılıklarına rağmen diyalog kanallarını açık tutarak olumlu gündeme odaklanıyoruz.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan (@RTErdogan): Her görüşmemizde iş birliğimizin geleceğine dair ümitlerimiz daha da artıyor. Görüş ayrılıklarına rağmen diyalog kanallarını açık tutarak olumlu gündeme odaklanıyoruz. pic.twitter.com/gRyYq4ya3X — 24 TV (@yirmidorttv) May 13, 2024

"Kıbrıs sorununun Ada'daki gerçekler temelinde adil, kalıcı çözüme kavuşturulması mühimdir. Böyle bir adım, bölgemizin istikrar ve huzurunu güçlendirecektir.

Türkiye olarak İsrail'i ateşkese zorlamaya ve Filistin Devletinin tanınırlığını artırmaya yönelik diplomatik temaslarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. 35 bini aşan Filistinli masum sivilin katledilmesi karşısında Batılı ülkeler başta olmak üzere uluslararası toplum sesini artık daha gür çıkarmalıdır.

Mutabık kalmadığımız çok önemli bir konu var. Ben Hamas'ı bir terör örgütü olarak görmüyorum. Hamas toprakları işgal edilmiş ve bu işgalden sonra da topraklarını koruma altına alan bir direniş örgütüdür. Oraları koruma mücadelesi veren bir direniş örgütü durumundadır. Bunu görmemiz lazım. 40 bin insanını kaybetmiş Hamas'a eğer terör örgütü dersek bu haksızlık olur. Hamas'ı kendi insanını koruma mücadelesi veren insanlar olarak görüyorum. Bunlara karşı sizlerin de BM'de olumlu oy vermek suretiyle bu acımasızlığa katılmadınız.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan (@RTErdogan): Mutabık kalmadığımız çok önemli bir konu var. Ben Hamas'ı bir terör örgütü olarak görmüyorum. Hamas, topraklarını koruyan bir direniş örgütüdür. pic.twitter.com/UPP1g65FUG — 24 TV (@yirmidorttv) May 13, 2024

Miçotakis'in konuşmasından satır başları şu şekilde:

Son 10 ay boyunca 4. Türkiye ziyaretini gerçekleştiriyorum. Aramızdaki anlayış ve ilişki ortamı devamlı daha olumlu bir şekilde gelişiyor. Pozitif diyaloğu devam ettirmekte kararlı olduğumuzu gösterdik.

Azınlıklar meselesinin beşeri bir dostluk köprüsü rolünü üstleneceğini düşünüyorum. Azınlıklar iki ülkenin renklerine katkıda bulunuyor.

#CANLI Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Azınlıklar meselesinin beşeri bir dostluk köprüsü rolünü üstleneceğini düşünüyorum. Azınlıklar iki ülkenin renklerine katkıda bulunuyor. pic.twitter.com/yLviX2ZOr0 — 24 TV (@yirmidorttv) May 13, 2024

İsrail'in Refah'a gerçekleştirilecek kara harekâtının kabul edilemez olduğu konusunda hemfikiriz. Gazze'de siviller korunmalı.