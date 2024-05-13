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13 Mayıs 2024 Pazartesi 18:24:00 - Güncelleme:13 Mayıs 2024 Pazartesi 18:24:00

Başkan Erdoğan'dan Miçotakis'e 'Hamas' uyarısı: Terör değil direniş hareketi

Kaynak: AA

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Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in Başkan Erdoğan ile ortak düzenlenen basın toplantısında Hamas'ı terör örgütü olarak nitelemesi üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hamas, 1947'den itibaren toprakları işgal edilmiş, bu topraklarının işgalinden sonra topraklarını koruma altına alan bir direniş örgütüdür. Hamas'ı bir terör örgütü olarak görmüyorum, tam aksine Hamas'ı kendi topraklarını ve kendi insanını korumanın mücadelesini veren insanlar olarak görüyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikili ve heyetler arası görüşmenin ardından, Miçotakis ile ortak basın toplantısına katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Miçotakis'i Ankadra'da misafir etmekten memnuniyet duyuyoruz.

Diyalog kanallarını açık tutmada mutabakatımız var. Sayın Başbakanla son derece samimi ve yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik. İkili gündemimizde yer alan konuları etraflıca gözden geçirdik. İkili ticaretimizi 10 milyar dolara çıkarma hedefimiz var.

İlişkilerimizdeki olumlu atmosferin Yunanistan'daki Türk azınlık ve soydaşlarımızın haklarının karşılanmasına katkı sağlamasını bekliyoruz.

"TERÖRLE MÜCADELE GÜNDEMİMİZDEYDİ"

Görüşmelerimizde Türk-Yunan birbiriyle bağlantılı sorunları ele aldık. FETÖ, PKK ve DEAŞ gibi terör örgütleriyle mücadele de gündemimizin üst sırasındaydı.

Yunanistan'la terörle mücadele konusunda anlayış birliğimiz giderek güçleniyor. Terör örgütlerinin bölgemizin geleceğinde yer olmadığına dair mutabıkız.

Her görüşmemizde iş birliğimizin geleceğine dair ümitlerimiz daha da artıyor. Görüş ayrılıklarına rağmen diyalog kanallarını açık tutarak olumlu gündeme odaklanıyoruz.

"Kıbrıs sorununun Ada'daki gerçekler temelinde adil, kalıcı çözüme kavuşturulması mühimdir. Böyle bir adım, bölgemizin istikrar ve huzurunu güçlendirecektir.

"ULUSLARARASI TOPLUM SESİNİ ARTIK DAHA GÜR ÇIKARMALIDIR"

Türkiye olarak İsrail'i ateşkese zorlamaya ve Filistin Devletinin tanınırlığını artırmaya yönelik diplomatik temaslarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. 35 bini aşan Filistinli masum sivilin katledilmesi karşısında Batılı ülkeler başta olmak üzere uluslararası toplum sesini artık daha gür çıkarmalıdır.

"BEN HAMAS'I TERÖR DEĞİL DİRENİŞ ÖRGÜTÜ OLARAK GÖRÜYORUM"

Mutabık kalmadığımız çok önemli bir konu var. Ben Hamas'ı bir terör örgütü olarak görmüyorum. Hamas toprakları işgal edilmiş ve bu işgalden sonra da topraklarını koruma altına alan bir direniş örgütüdür. Oraları koruma mücadelesi veren bir direniş örgütü durumundadır. Bunu görmemiz lazım. 40 bin insanını kaybetmiş Hamas'a eğer terör örgütü dersek bu haksızlık olur. Hamas'ı kendi insanını koruma mücadelesi veren insanlar olarak görüyorum. Bunlara karşı sizlerin de BM'de olumlu oy vermek suretiyle bu acımasızlığa katılmadınız.

Miçotakis'in konuşmasından satır başları şu şekilde:

Son 10 ay boyunca 4. Türkiye ziyaretini gerçekleştiriyorum. Aramızdaki anlayış ve ilişki ortamı devamlı daha olumlu bir şekilde gelişiyor. Pozitif diyaloğu devam ettirmekte kararlı olduğumuzu gösterdik.

Azınlıklar meselesinin beşeri bir dostluk köprüsü rolünü üstleneceğini düşünüyorum. Azınlıklar iki ülkenin renklerine katkıda bulunuyor.

İsrail'in Refah'a gerçekleştirilecek kara harekâtının kabul edilemez olduğu konusunda hemfikiriz. Gazze'de siviller korunmalı.

Etiketler : recep tayyip erdoğan kiryakos miçotakis ankara ziyaret
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