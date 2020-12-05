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05 Aralık 2020 Cumartesi 17:34:00 - Güncelleme:05 Aralık 2020 Cumartesi 17:34:00

Antalya'da 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi! Validen ilk açıklama

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Antalya ve çevresinde hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD, saat 15.44'te Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem Antalya, Muğla, Mersin, Isparta ve Adana başta olmak üzere birçok çevre ilde hissedildi. Antalya Valisi Ersin Yazıcı depremle ilgili yaptığı son dakika açıklamasında olumsuz bir ihbar olmadığını belirtti. Yazıcı, "Evlerinin önüne çıkmak isterlerse müsaade ediyoruz. Sokağa çıkma yasağımız var tabi. 112'ye telefonlar geldi, buradan da duyurmak isterim." ifadelerini kullandı.

Antalya'da şiddetli bir deprem yaşandı. Son dakika gelen bilgilere göre, AFAD saat 15.44'te Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD'dan "Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında meydana gelen deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." açıklaması yapıldı.

VALİ YAZICI'DAN İLK AÇIKLAMA

Depremle ilgili bize ulaşan olumsuz bir ihbar yok. Evlerinin önüne çıkmak isterlerse müsaade ediyoruz. Sokağa çıkma yasağımız var tabi. 112'ye telefonlar geldi, buradan da duyurmak isterim

BİRÇOK İLDE HİSSEDİLDİ

Deprem Antalya, Muğla, Mersin, Isparta ve Adana başta olmak üzere birçok çevre ilde hissedildi.

GAZİPAŞA BELEDİYE BAŞKANI: ŞİMDİLİK SORUN YOK

Antalya Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, "Bir hasar bilgisi henüz gelmedi. Şimdilik bir sorun yok" dedi.

BAKAN KURUM: OLUMSUZ BİR DURUMLA KARŞILAŞMADIK

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Hasar tespit ekipleri incelemelerine başladı. Şu ana kadar olumsuz bir durumla karşılaşmadık." ifadelerini kullandı.

Etiketler : antalya deprem akdeniz son depremler
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