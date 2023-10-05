Vuracağız uzak durun!

Ankara'daki terör saldırısı hakkında konuşan Dışişleri Bakanı Fidan, "Irak ve Suriye'de PKK/YPG'ye ait tüm alt yapı, üst yapı, enerji tesisleri bundan sonra topyekûn meşru hedefimizdir" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. 1 Ekim'de Ankara'da meydana gelen ve iki polisin yaralandığı terör saldırısına ilişkin konuşan Bakan Fidan, "İstihbarat ve güvenlik güçlerimizin yaptığı çalışmalar neticesinde iki teröristin Suriye'den geldikleri, burada eğitim gördükleri açıklığa kavuşmuştur" diye konuştu.

MİLLİ SAVUNMA'DA GÜVENLİK ZİRVESİ

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Milli Savunma Bakanlığı'nda bir araya geldi. MSB'den yapılan açıklamaya göre Güler, Fidan ve Yerlikaya ile Milli Savunma Bakanlığı'nda görüştü. Toplantıda Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve MİT Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı.

3. ÜLKELER UZAK DURSUN

Bakan Fidan, "Özellikle Irak ve Suriye'de PKK/YPG'ye ait bütün altyapı, üstyapı tesisleri, enerji tesisleri bundan sonra güvenlik güçlerimizin, silahlı kuvvetlerimizin, istihbarat unsurlarımızın topyekûn meşru hedefidir. Üçüncü tarafların PKK/YPG'li tesislerden ve şahıslardan uzak durmasını tavsiye ediyorum" diye konuştu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Ankara'daki terör saldırısına cevabının "son derece net olacağını" vurgulayan Bakan Fidan, "Teröristler böyle bir eylemi gerçekleştirdiklerine bir kez daha pişman olacaklar. Bunu şimdiden söyleyebilirim" diye konuştu. Fidan'ın bu açıklamalarından önce Milli Savunma Bakanlığı'nda atılacak adımlara dair güvenlik toplantısı gerçekleştirildi.

GÜLER: YOK OLUP GİDECEKLER

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Suriye ve Irak'ta PKK/KCK, PYD/YPG'nin tüm tesis ve faaliyetlerinin, meşru hedefimiz olacağının herkes tarafından bilinmesini istiyoruz" dedi. Güler, "Eli kanlı teröristler, bu coğrafyadan yok olup gidinceye kadar, artan bir şiddetle, azim ve kararlılıkla terörle mücadelemiz devam edecektir" ifadelerini kullandı.