VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Akdeniz'de silahlanma yarışı: Komşunun ilk Belharra sınıfı fırkateyni tanıtıldı
Japonya'da 6,6'lık deprem
Vuracağız uzak durun!
Yargıç ve savcıyı hedef aldı: Trump mahkemeyi terk etti
ABD'li sözcüyü zorlayan YPG sorusu: Cevap vermekten kaçındı
Instagram Avrupa'ya reklamsız 14 dolar
05 Ekim 2023 Perşembe 08:01:00 - Güncelleme:05 Ekim 2023 Perşembe 08:01:00

Ankara'dan PKK işbirlikçilerine uyarı... Vuracağız uzak durun

ABONE OL

Bakan Fidan, “PKK/YPG'nin enerji tesisleri meşru hedefimiz, üçüncü taraflar uzak dursun” dedi.

Ankara'daki terör saldırısı hakkında konuşan Dışişleri Bakanı Fidan, "Irak ve Suriye'de PKK/YPG'ye ait tüm alt yapı, üst yapı, enerji tesisleri bundan sonra topyekûn meşru hedefimizdir" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. 1 Ekim'de Ankara'da meydana gelen ve iki polisin yaralandığı terör saldırısına ilişkin konuşan Bakan Fidan, "İstihbarat ve güvenlik güçlerimizin yaptığı çalışmalar neticesinde iki teröristin Suriye'den geldikleri, burada eğitim gördükleri açıklığa kavuşmuştur" diye konuştu.

MİLLİ SAVUNMA'DA GÜVENLİK ZİRVESİ

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Milli Savunma Bakanlığı'nda bir araya geldi. MSB'den yapılan açıklamaya göre Güler, Fidan ve Yerlikaya ile Milli Savunma Bakanlığı'nda görüştü. Toplantıda Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve MİT Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı.

3. ÜLKELER UZAK DURSUN

Bakan Fidan, "Özellikle Irak ve Suriye'de PKK/YPG'ye ait bütün altyapı, üstyapı tesisleri, enerji tesisleri bundan sonra güvenlik güçlerimizin, silahlı kuvvetlerimizin, istihbarat unsurlarımızın topyekûn meşru hedefidir. Üçüncü tarafların PKK/YPG'li tesislerden ve şahıslardan uzak durmasını tavsiye ediyorum" diye konuştu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Ankara'daki terör saldırısına cevabının "son derece net olacağını" vurgulayan Bakan Fidan, "Teröristler böyle bir eylemi gerçekleştirdiklerine bir kez daha pişman olacaklar. Bunu şimdiden söyleyebilirim" diye konuştu. Fidan'ın bu açıklamalarından önce Milli Savunma Bakanlığı'nda atılacak adımlara dair güvenlik toplantısı gerçekleştirildi.

GÜLER: YOK OLUP GİDECEKLER

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Suriye ve Irak'ta PKK/KCK, PYD/YPG'nin tüm tesis ve faaliyetlerinin, meşru hedefimiz olacağının herkes tarafından bilinmesini istiyoruz" dedi. Güler, "Eli kanlı teröristler, bu coğrafyadan yok olup gidinceye kadar, artan bir şiddetle, azim ve kararlılıkla terörle mücadelemiz devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Etiketler : PKK/YPG hedef enerji tesis BakanFidan PKK/YPGenerji tesislerimeşru Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler PKK/KCK PYD/YPG
Burcu Kara: Biz de insanız robot değiliz ki!

Burcu Kara: Biz de insanız robot değiliz ki!
Sonunda gösterime giriyor

Sonunda gösterime giriyor
Ebru'dan yürek burkan kutlama

Ebru'dan yürek burkan kutlama
Milano'da moda şov

Milano'da moda şov
Sertab'la interaktif konser

Sertab'la interaktif konser
Cafer Andıç: Barbie konseptimizi standart hale getireceğiz

Cafer Andıç: Barbie konseptimizi standart hale getireceğiz
3 günde 65 bin kişi

3 günde 65 bin kişi
Milano'da moral yürüyüşü

Milano'da moral yürüyüşü
Davalık filmin çekimleri başladı

Davalık filmin çekimleri başladı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX