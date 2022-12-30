Ankara'da yılbaşı öncesi sahte içki operasyonunda 37 şüpheli gözaltına alındı

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi halk sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde "merdiven altı" yerlerde sahte alkollü içecek üretildiğini belirledi. Harekete geçen ekipler, 7 ilçede 37 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonlarda, 9 bin 850 litre etil alkol, 1725 şişe sahte alkollü içecek, 680 boş içki şişesi, 2 bin 255 sahte TAPDK bandrolü, 190 yabancı menşeli içki bandrolü, 1545 içki etiketi, 1250 içki kapüşonu, bir av tüfeği, tüfeğe ait 20 kartuş, 2 ruhsatsız tabanca, tabancalara ait 2 şarjör ve 7 fişek ele geçirildi.

Şüpheliler, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ile 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet suçlarından adli işlem yapılmak üzere gözaltına alındı.