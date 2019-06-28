Ankara'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Ankara'nın Elmadağ ilçesinde Richter ölçeğine göre 3 ,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Elmadağ ve çevre ilçelerde hissedilen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Elmadağ ilçesi olarak açıkladığı deprem, saat 13.55'te meydana geldi. Yerin 14,65 kilometre derinliğinde olan deprem, Elmadağ'ın yanı sıra çevre ilçelerde de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin merkez üssünü Akyurt ilçesi Ahmetadıl köyü, büyüklüğünü ise 3, 7 olarak açıkladı.
DHA
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