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24 Temmuz 2020 Cuma 12:30:00 - Güncelleme:24 Temmuz 2020 Cuma 12:30:00

Anayasa Mahkemesinin vekillikleri düşürülen 2 HDP'liyle ilgili ret kararı Resmi Gazete

Kaynak: AA

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Anayasa Mahkemesi'nin, HDP'li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları'nın, "milletvekilliklerinin düşmesinin iptali isteminin reddine" ilişkin kararının gerekçesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

HDP Batman Milletvekili Necdet İpekyüz ile Diyarbakır Milletvekili Hişyar Özsoy, Güven ve Farisoğulları'nın milletvekilliklerinin düşürülmesine ilişkin TBMM işleminin Anayasa'nın 85. maddesi uyarınca iptaline karar verilmesi istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurdu.

Başvuruları 20 Haziran'daki gündem toplantısında esastan görüşen Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, iptal taleplerini "yetkisizlik" nedeniyle reddetmişti.

Yüksek Mahkeme kararının gerekçesi, Resmi Gazetede yayımlandı.

Gerekçede, Güven ve Farisoğulları'nın milletvekilliğinin düşmesinin, Anayasa'nın 84. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca "hüküm giydiklerine dair haklarındaki kesin mahkeme kararının Genel Kurala bildirilmesi" suretiyle gerçekleştiği hatırlatıldı.

Kesin hüküm giyme veya kısıtlama sebebine dayanan ve bu konudaki kesin mahkeme kararının Genel Kurula bildirilmesi suretiyle gerçekleşen milletvekilliğinin düşmesi halinin Anayasa'nın 85. maddesi kapsamının, dolayısıyla Anayasa Mahkemesinin yetkisinin dışında kaldığı belirtilen gerekçede, "Söz konusu milletvekilliğinin düşmesi hali, Anayasa Mahkemesinin yetkisinin bulunmadığı bir düşme sebebine ilişkindir. Açıklanan nedenlerle iptal talebinin yetkisizlik nedeniyle reddi gerekir." ifadeleri yer aldı.

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