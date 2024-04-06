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06 Nisan 2024 Cumartesi 11:00:00 - Güncelleme:06 Nisan 2024 Cumartesi 11:00:00

Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Bolu kesiminde bayram trafiği başladı

Kaynak: AA

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Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yola çıkan sürücüler, Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Bolu kesiminde akıcı yoğunluk oluşturuyor.

Bayram tatilini memleketleri geçirmek isteyen sürücüler, yola çıkmaya başladı. Sürücülerin gidecekleri yerlere hareketiyle özellikle otoyolun Ankara yönünde Bolu Dağı Tüneli, Abant Kavşağı ve Köroğlu park alanı kesiminde akıcı yoğunluk yaşanıyor.

    Güzergahta görev yapan trafik, jandarma ve Karayolları ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışma yürütüyor.

    Düzce Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürü Cemalettin Saraç, AA muhabirine, bayram için gerekli tedbirlerin önceden alındığını söyledi.

    Hafta sonunda bekledikleri yoğunluğun bu saat itibarıyla oluşmaya başladığını aktaran Saraç, "Akşam saatlerinde bölgede trafik yoğunlaşmaya başladı. Bölge trafik ekipleri olarak 12 ekiple güzergahta görünür şekilde görev aldık. İnşallah kazasız belasız bir bayram tatili olur." diye konuştu.

    Alınan tedbirlerle olumsuzluk yaşanamadığını belirten Saraç, "Yolda ağır da olsa akış devam etmektedir. Ufak çaplı hasarlı kazalar oluyor. Buna bağlı trafik yavaşlıyor. Biz de bunların müdahalesini yapıyoruz. Bölgede 55 kilometrelik otoyolda 48 kilometrelik D-100 geçişinde 12 ekip olarak görevimizi sürdürüyoruz. " ifadelerini kullandı.

    Etiketler : anadolu otoyolu düzce bolu bayram tatili bayram trafiği ramazan bayramı
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