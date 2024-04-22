Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, İstanbul ziyaretinde döner kesti
Kaynak: AA
Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Alman Büyükelçiliğine ait yazlık Tarabya rezidansında döner keserek davetlilere ikram etti.
Steinmeier, rezidansta, Berlin'de döner dükkanı işleten üçüncü kuşaktan Arif Keleş'le birlikte döner kesti. Keleş'in Türkiye ziyaretinde kendisine eşlik etmesinden memnuniyet duyduğunu vurgulayan Steinmeier, Türk misafir işçiler tarafından geliştirilen döner kebabının, artık Almanya'nın ulusal yemeği haline geldiğini belirtti.
Steinmeier, "Hiçbir fast food yemeği Almanya'da dönerden daha çok satılmıyor, daha çok yenmiyor, hatta daha çok ihraç edilmiyor." dedi.
Keleş de böyle anlamlı bir ziyarette Cumhurbaşkanı Steinmeier ile döner kesmenin kendisi için gurur verici olduğunu söyledi.
Davete, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Davut Gül, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu, Federal Meclis Başkan Yardımcısı Aydan Özoğuz ve Alman Federal Milletvekilleri Serap Güler ve Nils Schmidt ile spor, siyaset ve iş dünyasından oluşan seçkin davetliler katıldı.
Konuklar döner yemek için uzun kuyruklar oluşturdu.
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