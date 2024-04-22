VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
BMGK oturumunda gerginlik
Tayvan'da 6,1 ve 6 büyüklüğünde peş peşe depremler
Aydın'da 12'si çocuk 67 düzensiz göçmen kurtarıldı
İşgalci İsrail, Gazze'ye "operasyon" başlattı
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, İstanbul ziyaretinde döner kesti
Başkan Erdoğan, Mesut Barzani'yi kabul etti
22 Nisan 2024 Pazartesi 22:51:00 - Güncelleme:22 Nisan 2024 Pazartesi 22:51:00

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, İstanbul ziyaretinde döner kesti

Kaynak: AA

ABONE OL

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Alman Büyükelçiliğine ait yazlık Tarabya rezidansında döner keserek davetlilere ikram etti.

Steinmeier, rezidansta, Berlin'de döner dükkanı işleten üçüncü kuşaktan Arif Keleş'le birlikte döner kesti. Keleş'in Türkiye ziyaretinde kendisine eşlik etmesinden memnuniyet duyduğunu vurgulayan Steinmeier, Türk misafir işçiler tarafından geliştirilen döner kebabının, artık Almanya'nın ulusal yemeği haline geldiğini belirtti.

Steinmeier, "Hiçbir fast food yemeği Almanya'da dönerden daha çok satılmıyor, daha çok yenmiyor, hatta daha çok ihraç edilmiyor." dedi.

Keleş de böyle anlamlı bir ziyarette Cumhurbaşkanı Steinmeier ile döner kesmenin kendisi için gurur verici olduğunu söyledi.

Davete, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Davut Gül, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu, Federal Meclis Başkan Yardımcısı Aydan Özoğuz ve Alman Federal Milletvekilleri Serap Güler ve Nils Schmidt ile spor, siyaset ve iş dünyasından oluşan seçkin davetliler katıldı.

Konuklar döner yemek için uzun kuyruklar oluşturdu.

Etiketler : Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier İstanbul Döner
Adı aşk dedikodularına karışmıştı...Hadise'yle üçüncü buluşma

Adı aşk dedikodularına karışmıştı...Hadise'yle üçüncü buluşma
Wilma Elles genç kalma sırrını açıkladı

Wilma Elles genç kalma sırrını açıkladı
Tarık Tarcan: Televizyonu bıraktım, sinemayı bırakmadım

Tarık Tarcan: Televizyonu bıraktım, sinemayı bırakmadım
Kendisiyle yarışıyor

Kendisiyle yarışıyor
Ekrana döndü

Ekrana döndü
Avrupa turnesi İngiltere'de bitecek

Avrupa turnesi İngiltere'de bitecek
Gizem Özdilli kimono giydi

Gizem Özdilli kimono giydi
Şükrü Özyıldız ve Sibil Çetinkaya'nın aşkları doludizgin devam ediyor! "Londra pahalı bir tatil oldu"

Şükrü Özyıldız ve Sibil Çetinkaya'nın aşkları doludizgin devam ediyor! "Londra pahalı bir tatil oldu"
Mahalle komedisi geliyor

Mahalle komedisi geliyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX