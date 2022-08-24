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24 Ağustos 2022 Çarşamba 15:32:00 - Güncelleme:24 Ağustos 2022 Çarşamba 15:32:00

Almanya, 2025'e kadar Kanada'dan hidrojen ithalatına başlamak istiyor

Kaynak: AA

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Kanada ile Almanya arasında yeşil hidrojen yatırımına ve tedarikine yönelik iş birliği anlaşması imzalandı.

Kuzeyde Baltık Denizi'nden güneyde Adriyatik kıyılarına kadar yayılmış AB ülkeleri, Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaş sonrası yaşanan gaz arz kriziyle başa çıkmak için çeşitli önlemler alıyor.

Rusya ve Avrupa ülkeleri arasında süren bu kriz sonucu tarafların birbirine karşı aldığı yaptırım kararlarından en olumsuz etkilenen ülkelerden biri de Almanya oldu.

Avrupa'nın en büyük ekonomisine sahip Almanya, Moskova'nın Batılı ülkelerin yaptırımları üzerine enerji ihracatında kısıtlamaya gitmesi sonrasında yeni enerji kaynakları bulma arayışına girdi.

Bu kapsamda, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck'in Almanya'nın içinde bulunduğu enerji dar boğazını aşmak ve temiz enerji dönüşümünü hızlandırmak amacıyla gerçekleştirdikleri Kanada ziyareti esnasında iki ülke, yeşil hidrojen yatırımlarına ve tedarikine yönelik iş birliği anlaşması imzaladı.

İki ülke arasındaki yeşil hidrojen iş birliğine yönelik Niyet Beyanı'nı Almanya Başbakan Yardımcısı Habeck ve Kanada Enerji Bakanı Jonathan Wilkinson imzaladı.

Anlaşma, Kanada'dan Almanya'ya yeşil hidrojen ihracatının 2025'te başlamasını öngörürken, yeşil hidrojenin kullanımına ilişkin daha fazla araştırma için de iş birliği yapılması, limanlarda gerekli altyapının inşası ve Alman hükümetinin hidrojen ithalatçılarını desteklemesi de anlaşma şartları arasında yer aldı.

Scholz, Almanya'nın 2045'e kadar karbon nötr olma hedefi yolunda Kanada'yı ülkesi için önemli bir yeşil enerji tedarikçisi olarak gördüğünü belirterek, önümüzdeki dönemde hidrojen talebinin önemli ölçüde artacağını aktardı.

Yeşil enerjiye geçişte hidrojenin önemini vurgulayan Scholz, "Görevimiz, enerji arzımızı çeşitlendirmekten çok daha büyük. Bizim için, önümüzdeki durum, sanayi devriminin başlangıcından bu yana ekonomimizin, altyapımızın ve hareketliliğimizin en büyük dönüşümünden başka bir şey değil." ifadesini kullandı.

- ALMAN OTOMOBİL ÜRETİCİLERİ KANADA'DAN KOBALT ALACAK

Öte yandan, Alman otomobil üreticileri Volkswagen ve Mercedes-Benz de elektrikli araçları için batarya üretimine yönelik ham maddelere erişim için Kanada hükümeti ile bir anlaşma imzaladı.

Anlaşmaya göre, Alman otomobil üreticilerine Kanada'dan kobalt, grafit, nikel ve lityum tedariki sağlanacak.

- ALMANYA'NIN HİDROJEN STRATEJİSİ

Detaylı bir hidrojenden enerji üretimi stratejisine sahip olan Almanya, bunun uygulanması için ülke içinde ve uluslararası çerçevede çeşitli çalışmalar gerçekleştiriyor.

Alman hükümeti, çeşitli yollardan ve kaynaklardan elde edilebilen hidrojenin yalnızca yenilenebilir süreçlerle üretilmesinin sürdürülebilir olduğu görüşü nedeniyle, yeşil hidrojeni önceliyor.

Hidrojen araştırmalarını yoğunlaştıran ülke, yeşil hidrojen teknolojilerinin lideri ve ihracatçısı olmayı da hedefliyor.

Almanya'nın hidrojen üretiminde iş birliği yapmak istediği diğer ülkeler olarak İrlanda, Suudi Arabistan, Umman, Şili, Namibya ve Avustralya öne çıkıyor.

Etiketler : Baltık Deniz Almanya Hidrojen Suudi Arabistan Umman Şili
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