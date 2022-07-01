Alman haber sitesi terör örgütü YPG'nin iç yüzünü yazdı: Saf batılıları kandırıyorlar

"PKK, Türkiye ve Kürt terörü" başlıklı haberde görüşlerine yer verilen Viyana Ulusal Savunma Akademisi Barışı Koruma ve Çatışma Yönetimi Enstitüsünden Türkolog Walter Posch, "Yabancı güçlerin Suriye'de kendi birlikleri olmaması nedeniyle YPG'ye odaklanmaları çoklu sonucu olan bir felaket" dedi.

AA'da yer verilen habere göre, Posch, Batı'nın bunu yaparken terör örgütü PKK'yı da meşrulaştırdıklarını unuttuklarını ifade ederek, "Birincisi, diplomatik olarak ve bu da Türkleri fazlasıyla öfkelendiriyor. Ayrıca YPG yasaklı bir terör örgütünün parçası olduğu için uluslararası hukuk da absürtleştirilmiş oluyor. Son olarak YPG Batı tarafından iyi bir şekilde donatıldığı için iş birliğinin bölge üzerinde askeri bir etkisi var: "Siyasi elitler, Kürt sorununun artık bir dipnot sorunu olmadığını anlamalı. İkincisi, bu konuda romantik olmayı bırakmalı." şeklinde konuştu.

Terör örgütü PKK'nın sözde tüzüğünü inceleyen Posch PKK'nın demokratik bir toplum söylemlerine saf Batılıların kandığını PKK'nın ise istediği ve hedeflediğinin komünist bir toplum olduğunu kaydetti.

Posch, PKK'nın, çeşitli Kürt gruplarının kültürel olarak bir arada yaşamasından ziyade, tüm Kürtler üzerinde kendi gücünü meşrulaştırmak istediğine dikkati çekti.

PKK YASA DIŞI GÖÇ, UYUŞTURUCU VE İNSAN KAÇAKÇILIĞI KONULARINDA FAALİYET GÖSTEREREK ÇOK PARA KAZANIYOR

Deutschlandfunk'taki haberde ayrıca, son yıllarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hükümeti altında Kürtlere, dillerini konuşmak ve öğretmek gibi daha fazla kültürel haklar verildiğinden, Türkiye'deki Kürtlerin artık Türk ordusuyla savaş istemediği vurgulandı.

Haberde, PKK'nın Türkiye için özellikle komşu ülkeler Suriye ve Kuzey Irak'tan bir tehdit oluşturduğu, Europol raporuna göre ana gelir kaynakları söz konusu bölgeler olduğu belirtilerek, "PKK birimleri ve müttefikleri buralarda önemli yolları ve bölgesel sınır geçişlerini kontrol ediyor. Terör örgütü yasa dışı göç, uyuşturucu ve insan kaçakçılığı konularında faaliyet göstererek çok para kazanıyor." ifadelerine yer verildi.

Eski ABD Irak ve Suriye Büyükelçisi James Jeffrey'in Konrad-Adenauer-Vakfının mayıs sonunda İstanbul'da düzenlediği Uluslararası Güvenlik Konferansında, "Sorun şu ki ABD, kuzey Suriye'de 2014'ten beri bir müttefik olarak PKK ile bağlantılı bir örgütle çalıştı. Evet, bu YPG'ydi ve biz Amerikalılar onu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) olarak yeniden adlandırdık. YPG, PKK ile bağlantılıdır ve aşağı yukarı uzun süredir de onun Suriye'deki koludur." dediğine yer verilen haberde Jeffrey'in, PKK'nın Suriye koluyla bizzat çalıştığı vurgulandı.

Jeffrey'in YPG içinde PKK'ya bağlı ve PKK tarafından kontrol edilen binlerce militan olduğunu ifade ettiği de haberde yer aldı.

Haberde ayrıca Jeffrey'in, PKK'nın artık Kuzey Irak'ta ve Suriye'nin bazı bölgelerinde devlet içinde devlet olduğunu ve bu nedenle Türkiye için ciddi bir tehdit oluşturduğunu vurguladığı belirtildi.