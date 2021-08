Allah bir milleti bu duruma düşürmesin

Afganistan'da Taliban güçlerinin beklenenden daha kısa bir zamanda başkent Kabil'e girmesinin ardından kentte kaos hakim oldu. Afganistan'dan ayrılmak isteyen binlerce kişi, Hamid Karzai Havalimanı'na akın etti. Akşam'ın haberine göre, Uçaklarda yer bulmaya çalışan pek çok kişi kapılar kapandıktan sonra bile uçaklara tırmanmaya çalıştı.

KONTROLDEN ÇIKTI

ABD askerleri havaya ateş aştı 5 kişi öldü. Bir yetkili "Kalabalık kontrolden çıktı. Havaya ateş açmak sadece kaosu yatıştırmak için yapıldı" açıklamasını yaptı.

HAVAALANINDA KAÇIŞ İZDİHAMI

Afganlar kalkışa hazırlanan ABD uçağına tutunmaya çalıştı.

KÖPEKLERİNİ TAHLİYE ETTİ

Bölgeden Afganların ABD'ye ait uçaklara binmeye çalıştığı görüntüler gelirken, ABD ordusuna bağlı köpeklerin tahliyesinin uçaklar aracılığıyla 'güvenli bir şekilde' gerçekleştirildiği görüldü. Washington ülkeye tahliye için bin asker daha gönderme kararı aldı, ilave asker sayısı 6 bine ulaştı.

AFGAN ASKERLER ASKERİ UÇAKLARLA ÖZBEKİSTAN'A KAÇIYOR

Özbekistan, 2 günde 585 Afgan askerinin bulunduğu 22 askeri uçak ve 24 helikopterin Özbekistan hava sahasını ihlal ettiğini duyurdu. Uçak ve helikopterlerin zorunlu olarak Tirmiz Havalanı'na indirildiğini açıklayan Özbekistan, bir Özbek uçağı ile Afgan uçağının da havada çarpıştığını kaydetti.

UÇAĞIN TEKERLEĞİNDEN DÜŞEN 2 KİŞİ YERE ÇAKILDI

Kendilerini uçağın tekerleğine bağlayan iki kişi kalkıştan hemen sonra uçaktan düştü. Saniye saniye kaydedilen görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Uçağa kendilerini bağladıkları ipin kopması sonrası düşen ve feci şekilde can veren kişilerden birisinin cansız bedeni havalimanına yakın bir bölgedeki evin çatısında bulundu.

TALİBAN: HİÇBİR YERDE ÇATIŞMA YAŞANMIYOR

Reuters'a konuşan üst düzey bir Taliban yetkilisi ülkenin dört bir yanından herhangi bir çatışma ihbarı almadıklarını söyledi. Yetkili "Raporlarımıza göre, durum barışçıl" dedi. Kentteki muhabirler Kabil'de derin bir sessizlik olduğunu, kentin tamımıyla Taliban'ın kontrolünde olduğunu ve Taliban'ın pek çok bölgede kontrol noktaları oluşturduğunu bildirdi. Taliban Sözcüsü Kabil'deki son durum ile ilgili yaptığı açıklamada "Kabil'deki durum normal. Savaşçılar kentteki güvenliği sağlamak ile meşgul" ifadelerine yer verdi.

BMGK'DAN 'ACİL' ÇAĞRI

Taliban'ın Afganistan'da kontrolü ele almasının ardından acil toplanan BM Güvenlik Konseyi ortak bir açıklama yayımlandı: "Çatışmalar derhal durdurulsun. Müzakere yoluyla kadınların da eşit katılımının olduğu yeni, birleşik ve kapsayıcı bir hükümet oluşturulsun."

GANİ PARA DOLU HELİKOPTERLE KAÇTI

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi 4 otomobil ve içi nakit para dolu bir helikopterle terk ettiği öne sürüldü. Gani'nin Umman'da olduğu iddia edildi.

324 TÜRK YURDA GETİRİLDİ

Afganistan'dan ayrılmak isteyen 324 Türk vatandaşı, Türk Hava Yolları'nın uçağıyla İstanbul'a getirildi. Kabil'den gelen Türk vatandaşlarına koronavirüs önlemleri kapsamında İstanbul Havalimanı'na indikten sonra test yapıldı. Afganistan'dan gelen Türk vatandaşları evlerinde karantinaya girecek, 7. günde yapılacak testin ardından negatif sonuç alanlar 10. günün sonunda karantinadan çıkabilecek. Türk yolculardan biri "Çok şükür vatanımıza sağ salim geldik. Uçağın altına girenler oldu. Çok üzücü şeyler yaşadık" diye konuştu.

MSB'DE AFGANİSTAN TOPLANTISI! "HER TEDBİR ALINDI"

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar Afganistan'daki Türk misyonu ile video telekonferans toplantısı düzenlendi. Akar, Kabil'deki personelin güvenliğinin birinci öncelik olduğunu, her türlü tedbirin alındığını belirtti. Cezayir'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Türkiye'nin her ihtimale karşı hazırlık yaptığını söyledi.

TELEFON DİPLOMASİSİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Danimarka Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod ve Gürcistan Dışişleri Bakanı David Zalkaliani ile ayrı ayrı telefonda görüştü.

MERKEL: TÜRKİYE İLE YAKIN ÇALIŞMALIYIZ

Almanya Başbakanı Merkel'in Afganistan'daki durumla ilgili "Sığınmacı dalgasına karşı Türkiye ile yakın çalışmamız gerekiyor" dediği iddia edildi.

DÜZENSİZ GÖÇE KARŞI TALİBAN'LA GÖRÜŞÜLEBİLİR

MHP lideri Devlet Bahçeli, Afganistan'daki gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "CHP Genel Başkanı'nın teklifleri ya cehaletinin ya da cüretkar korkaklığının sonucudur. Afganistan'dan dönmek demek Anadolu coğrafyasını tehlikeye atmak demektir. Kılıçdaroğlu'nun siyaset kavrayışı da bunu idrak etmeye kafi değildir. Afganistan'daki düzensiz göçün önlenmesi hususunda Taliban'la görüşmek dahil her seçenek dikkate alınmalıdır" dedi.

BİDEN, AFGANİSTAN'DA YAŞADIĞI HEZİMETTEN AFGAN ORDUSUNU SORUMLU TUTTU! "CESARET VEREMEDİK"

Hezimetin itirafı: Hızlı gelişti. ABD Başkanı Biden, Taliban'ın Afganistan'da hakimiyeti ele geçirmesine ilişkin, "Olaylar beklediğimizden hızlı gelişti" dedi. Ayrıca Biden, ABD'nin Afganistan'da yaşadığı hezimetten Afgan ordusunu sorumlu tuttu, "300 bin kişilik ordu kurduk, maaşlarını bile biz verdik ama savaşacak cesaret veremedik" dedi.

ABD Başkanı Jeo Biden, "Afganistan'da hiçbir zaman ulus inşası için bulunmadıklarını" ifade ederken, çekilme kararının arkasında olduğunu söyledi. Taliban'ın hızla ilerleyişine ve ülkede hakimiyeti ele geçirmesine ilişkin Afganistan ordusunu ve Afgan siyasetçileri suçlayan Biden, "Olaylar beklediğimizden hızlı gelişti" itirafında bulundu. Biden, Afgan güvenlik güçlerinin kendi ülkeleri için savaşmaya gönüllü olmadığı bir ortamda ABD askerlerinin savaşmayacağını ve savaşmaması gerektiğini söyledi.

ABD Başkanı Jeo Biden, ulusal güvenlik ekibiyle tahliyeleri görüştü. Toplantıdan yansıyan Biden'ın yorgun ve çaresiz görüntüsü ülkede bir numaralı gündem oldu.

CESARET VEREMEDİK

Biden, "300 bin kişilik bir ordu kurduk, her şeyi verdik. Maaşlarını bile biz karşıladık. Taliban'ın hava kuvveti yok, Onlara bu gücü de verdik. Ama şunu veremedik. Savaşacak cesareti veremedik" dedi.

BATI MEDYASI: 'SÜPER GÜÇ KÜÇÜK DURUMA DÜŞTÜ'

Taliban'ın dokuz günde Afganistan'ı ele geçirmesi Batı basınında manşetten verildi, The Guardian 'Kabil'in düşüşü' başlığını attı. Financial Times, Kabil'de çekilen fotoğrafların 1975 Saygon'u hatırlattığını yazdı. Washington Post ise "Ele geçirdikleri çok sayıda ABD silahıyla ve bir süper gücü küçük düşürmenin getirdiği prestijle güçlenen Taliban, şimdi her zamankinden daha tehlikeli olacak" diye yazdı.