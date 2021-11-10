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10 Kasım 2021 Çarşamba 10:30:00 - Güncelleme:10 Kasım 2021 Çarşamba 11:04:00

AKSUNGUR'dan Ata'mızın nöbetinde

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Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 83'üncü yıldönümünde anma törenleri ülke genelinde sürerken AKSUNGUR, Anıtkabir semalarında nöbet tuttu.

Atatürk'ün ölümünün 83'üncü yıldönümü ülke genelinde gerçekleştirilen etkinlikler ve törenlerle anılıyor.

Etkinlikler kapsamında, yerli ve milli imkanlarla üretilen Aksungur TİHA'dan anlamlı bir nöbet geldi.

EN ANLAMLI NÖBET

Geçtiğimiz günlerde banttan indirilerek envantere kaydı alınan Aksungur, Atatürk'ün ölümünün 83'üncü yıldönümü sebebiyle Anıtkabir semalarında devriye nöbeti gerçekleştirdi. Yapılan nöbette, Aksungur'un kamerasından Anıtkabir görülürken, konuyla ilgili Aksungur'un üreticisi olan TUSAŞ'tan bir paylaşım yapıldı.

Etiketler : Atatürk 83'üncü yıldönümü Aksungur
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