AKSUNGUR'dan Ata'mızın nöbetinde
Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 83'üncü yıldönümünde anma törenleri ülke genelinde sürerken AKSUNGUR, Anıtkabir semalarında nöbet tuttu.
Atatürk'ün ölümünün 83'üncü yıldönümü ülke genelinde gerçekleştirilen etkinlikler ve törenlerle anılıyor.
Etkinlikler kapsamında, yerli ve milli imkanlarla üretilen Aksungur TİHA'dan anlamlı bir nöbet geldi.
EN ANLAMLI NÖBET
Geçtiğimiz günlerde banttan indirilerek envantere kaydı alınan Aksungur, Atatürk'ün ölümünün 83'üncü yıldönümü sebebiyle Anıtkabir semalarında devriye nöbeti gerçekleştirdi. Yapılan nöbette, Aksungur'un kamerasından Anıtkabir görülürken, konuyla ilgili Aksungur'un üreticisi olan TUSAŞ'tan bir paylaşım yapıldı.
#AKSUNGUR ATA'mızın nöbetinde. ����— Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (@TUSAS_TR) November 10, 2021
Rahmet ve saygıyla... ����#MustafaKemalAtatürk#10Kasım1938 pic.twitter.com/pQp1g5jITb