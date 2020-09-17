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17 Eylül 2020 Perşembe 20:01:00 - Güncelleme:17 Eylül 2020 Perşembe 20:01:00

Aksoy: Kıbrıs meselesinde federasyonla ilgili konuşacak hiçbir şey kalmamıştır

Kaynak: AA

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, "(Kıbrıs meselesinde) 50 yılı aşkın müzakere sürecinde, federal çözümle ilgili tüm ayrıntılar görüşüldü. Bundan sonra, bize göre federasyonla ilgili konuşacak hiçbir şey kalmamıştır." açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) basınına, Türkiye'nin Kıbrıs konusundaki mesajlarının nasıl algılanması gerektiğiyle ilgili soruyu yanıtladı.

Crans Montana'da 2017'de yapılan Kıbrıs Konferansı'nda tüm fırsatların Kıbrıs Rum tarafınca tepildiğini hatırlatan Aksoy, "Biz de bundan sonra yeni bir müzakere sürecinde artık federasyon temelinde konuşmayacağımızı açık açık söylemiştik. Bunu hem biz, hem de Sayın Akıncı konferans kapanmadan önce dile getirmişti." ifadelerini kullandı.

Aksoy, "Şunu da herkes biliyor, Kıbrıs Konferansı'nın başarısızlığa uğramasının sebebi, Rum tarafının Türk tarafının eşitliğini tanımamasıdır. Refahı paylaşmak istememesidir. En son doğal gaz konusunda da bunu görüyoruz. Zaten 50 yılı aşkın müzakere sürecinde, federal çözümle ilgili tüm ayrıntılar görüşüldü. Bundan sonra, bize göre federasyonla ilgili konuşacak hiçbir şey kalmamıştır. Siyasi eşitliğin kabul edildiğine dair öne sürülen tüm unsurlar da muğlaktır. İçi boştur." değerlendirmesinde bulundu.

Crans Montana'dan bu yana geçen sürede Rum yönetiminin, doğal kaynakların paylaşımı konusunda da olumlu en ufak bir adım atmadığını vurgulayan Aksoy, bu durumda yeni bir müzakere sürecinin başlaması söz konusu olduğu takdirde, her şeyden önce diğer seçeneklerin ele alınmasının icap edeceğini, kendilerinin bunu söylediğini vurguladı.

"Egemen eşitlik temelinde bir çözümün konuşulmasının zamanının geldiğine inanıyoruz"

Aksoy, şöyle devam etti:

"Artık Ada'daki gerçekler ve egemen eşitlik temelinde bir çözümün konuşulmasının zamanının geldiğine inanıyoruz. Bugün yaptığım açıklama ve Sayın Bakanımızın dünkü ifadeleri bu çerçeve içinde değerlendirilmelidir."

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