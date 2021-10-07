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07 Ekim 2021 Perşembe 07:00:00 - Güncelleme:07 Ekim 2021 Perşembe 09:27:00

Akşener'i HDP veto etti

Kaynak: Akşam

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Başkan Erdoğan, İyi Parti Genel Başkanı'nın neden “Cumhurbaşkanı adayı değilim” dediğini açıkladı. Başkan Erdoğan, “Biz yeni anayasa diyoruz, birileri de çıkıyor ‘gerekirse ilk 4 maddeyi de değiştiririz' diyerek hemen PKK güdümündeki siyasi yapıya göz kırpmaya çalışıyor. Bu Kılıçdaroğlu'nun kişisel işi midir” dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda çarpıcı açıklamalar yaptı. Erdoğan, yeni anayasa ile ilgili olarak "Diğer partilerin anayasa teklifleriyle kendi hazırlıklarımızı uzlaştırabilirsek, yasama yılı bitmeden Meclis bünyesinde bu işi neticeye ulaştırabiliriz" dedi. Akşam'ın haberine göre, Erdoğan, "Biz yeni anayasa diyoruz, birileri de çıkıyor 'gerekirse ilk 4 maddeyi de değiştiririz' diyerek hemen PKK güdümündeki siyasi yapıya göz kırpmaya çalışıyor. İlk 4 maddeyi değiştirme fikri Kılıçdaroğlu'nun kişisel işi midir" şeklinde konuştu. Başkan Erdoğan şunları söyledi:

BÖYLE DEVLET ADAMI OLMAZ

"Sırf günü kurtarmak için aklına geleni söyleyenden siyaset adamı olmaz, devlet adamı hiç olmaz. Biz yeni anayasa diyoruz, birileri de çıkıyor 'Gerekirse ilk 4 maddeyi de değiştiririz.' diyerek hemen PKK güdümündeki siyasi yapıya göz kırpmaya çalışıyor. İlk 4 maddeyi değiştirme fikri CHP ve tüm CHP'lilerin iradesi midir, yoksa Kılıçdaroğlu'nun kişisel işi midir?"

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"İnşallah bu Meclis, Türkiye'nin milli iradenin temsilcileri eliyle yapılan ilk anayasasını hayata geçirme şerefine de nail olacaktır. Biz, Türkiye'nin gündemine getirdiğimiz, ülkemizin ilk sivil anayasasını hazırlama teklifimizde gerçekten samimiyiz. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak kendi hazırlıklarımızı yapıyoruz. Meclis'teki diğer partilerden de kendi hazırlıklarını en kısa sürede kamuoyuyla paylaşmalarını bekliyoruz. Uzlaşma sağlanamaması durumunda ise siyasi partiler olarak zaten yaklaşmakta olan 2023 seçimlerinde hep birlikte milletin terazisine çıkarız."

HDP'NİN VETOSUYLA ADAYLIKTAN VAZGEÇTİ

Başkan Erdoğan HDP'nin talimatıyla sokakların kan gölüne döndüğü 6-8 Ekim olaylarının yıldönümü olduğunu hatırlatarak, "Azgın güruhu harekete geçirenler bugün cezaevinde ellerindeki kanın hesabını veriyorlar. Kılıçdaroğlu, hesabı sormak yerine bunlara arka çıkmıştır" dedi. Başkan Erdoğan şunları söyledi:

HAYALİ MAKAMA TALİP

"Diğer yanda CHP'nin başını çektiği ittifakın diğer ortağı olan parti ve başındaki hanımefendi var. İyi Parti'nin kendi konumunu koruma çabası artık sürdürülebilir değildir. Başbakanlığa talip olması da trajikomik görüntüyle ilgili değildir. HDP kanadı, hanımefendinin başbakanlığını kabul etmeyeceğini zaten söylemiştir. HDP, Millet İttifakı'ndaki gizli ortaklık hakkını kullanarak bu hanımefendiyi veto etmiştir. Hayali bir makama talip olmasının gerisinde bu vetonun sineye çekilmesi vardır. Allah kimseyi böyle bir konuma düşürmesin."

HDP SUFLE VERİYOR

"Mücadeleyi milletin önünde yapmak yerine kapalı kapılar ardından yürütmek zorunda kalanların akibeti işte böyle olur. Gerçi çıkıp şimdi buna da itiraz edecekler. Bir yanda HDP'nin sufleleri ile siyaset yapan bir partinin genel başkanı. Bu hanımefendinin '28 Şubat kararlarına imza attım, hepsine de gönülden inanıyorum' sözünü de unutmadık. İnsanda ilke ve omurga olmayınca her devirde ne söylemesi gerekiyorsa onu ağzından saçmaktan geri kalmaz."

EN BÜYÜK REFORMU YAPTIK

"Tarihimizin en köklü yönetim reformunda üçüncü yılımızı tamamlarken geriye dönüp baktığımızda 'Evet, gerçekten iyi bir iş yaptık' diyebiliyoruz. Eksikler, aksaklıklar, düzeltilmesi gereken hususlar yok mudur? Elbette vardır. Hepsinin de farkındayız, hatta bu doğrultuda yaptığımız kapsamlı çalışmalar da elimizde mevcuttur. Bunların hepsi de çok basit dokunuşlarla, küçük revizyonlarla düzeltilebilecek tali meselelerdir."

OKULLARI BUNLARA BIRAKMAYIZ

Başkan Erdoğan Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlerle ilgili şunları söyledi: "Kendi hocalarına bile saygısı olmayan bu tipleri biz öğrenci olarak kabul etmiyoruz. Avrupa'da, ABD'de bu tiplerin hiçbirini bir gün bile üniversitede tutmazlar. Sırf hükümete sıkıntı çıkarıyorlar diye, saygısız, sevgisiz, kötü niyetli adeta terörist tiplere sahip çıkılıyor. İnşallah bu sorunu da kendi mecrası içinde kötü niyetlilere meydanı bırakmadan en kısa sürede çözeceğiz. Biz üniversitelerimizi terör kılıklılara bırakamayız"

UYUŞTURUCU ARAYAN GİDİP AYNAYA BAKSIN

Başkan Erdoğan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik şunları söyledi: "Bay Kemal, eğer uyuşturucu arıyorsan aynaya bak. AK Parti çatısı altında uyuşturucuyla iştigal eden insan bulamazsın, böyle bir iftirayı AK Parti'ye atamazsın. Yatırım nasıl yapılır konusunda en küçük bir fikri olmayan bu zatın zırvalarına tek tek cevap vermeyi zul kabul ediyorum. Kendisinin yalancılığı ve müfteriliği yargı kararıyla da tescil edilmiştir. Bu kişi artık milli güvenlik sorunu haline dönüşmüştür."

Etiketler : meral akşener başkan erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu
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