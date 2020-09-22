AK Parti Sözcüsü Çelik'ten önemli açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Çelik, Keçiören'de sağlık çalışanlarına yönelik saldırıya ilişkin "Adli süreci takip edeceğiz ve sağlık çalışanlarımıza titizlikle sahip çıkmaya devam edeceğiz." dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Keçiören'de sağlık çalışanlarına yönelik saldırıya ilişkin, "Adli süreci takip edeceğiz ve sağlık çalışanlarımıza titizlikle sahip çıkmaya devam edeceğiz." dedi.

BM Çocuklar ve Silahlı Çatışma Özel Temsilcisi Gamba'nın SDG örgütünün yöneticileriyle görüşmesi

AK Parti Sözcüsü Çelik, "BM Çocuklar ve Silahlı Çatışma Özel Temsilcisi Virgina Gamba, terör örgütü PYD/PKK'nın kamuflajı olan SDG örgütünün yöneticileriyle video konferans yoluyla görüştü. Bu bir teröre destek verme girişimidir, bunu bir BM yetkilisi gerçekleştirmiştir. Şiddetle kınıyoruz." diye konuştu.

DOĞU AKDENİZ'DEKİ GELİŞMELER

Ömer Çelik, Biz çatışma arayan devlet değiliz müzakere, diplomasi devletiyiz. Bölge barışından kendimizi sorumlu hisseden köklü bir devletiz, bu sorumluluk içerisinde hareket ediyoruz." dedi.

Ömer Çelik'in konuşmasından satır başları:

Ermenistan ateşle oynadığını bilsin.

Türkiye kayıtsız şartsız Azeri kardeşlerinin ve Azerbaycan'ın yanındadır.



ANKARA'DA SAĞLIKÇILARA SALDIRI

Bütün dünyaya örnek olacak bir fedakarlık içerisinde çalışan sağlık çalışanlarımıza gözbebeğimiz gibi davranmamız gerekirken bu barbarlıkların hiçbir şeyle izah edilmesi mümkün değildir.

Bütün sağlık çalışanlarımıza selamlarımızı saygılarımızı gönderiyoruz. Adli süreci takip edeceğiz ve sağlık çalışanlarımıza titizlikle sahip çıkmaya devam edeceğiz.

SALGIN DÖNEMİNDE EĞİTİM

Yüz yüze eğitim kademeli olarak başladı. Covid 19 sebebiyle çok zor süreç bu. Eğitimle ilgili bir sürü tedbir alındı. Gönül isterdi ki tüm öğrencilerimiz yapabilsin ama covid şartları zorluyor.

3 bin 800 denetmen konusudur. Bu denetmenler okullarda covid ile ilgili tedbirlere uyulup uyulmadığını denetleyecekler.

3 hafta sürecinde bakanlığımız salgının seyrine göre durumu değerlendirecek. Süreç dinamik olduğu için değerlendirmeler yapılacak.

DİYARBAKIR ANNELERİ

Bir vicdan nöbeti olan Diyarbakır Anneleri'nin nöbeti 3 Eylül'de birinci yılını doldurdu. Bütün Diyarbakır Anneleri'nin ellerinden öpüyoruz. Anneler yanlarında olduğumuzu bilsinler.

BM YETKİLİSİNE TEPKİ

Teröre karşı davranış gerekmektedir.

DOĞU AKDENİZ

Türkiye bir müzakere devletidir. Türkiye bir diplomasi devletidir. Bizimle masada meselesini çözmek isteyen için dünyadaki ideal muhatap biziz. Oruç Reis gemisinin bakım için kısa ara vermesi diplomasi için bir fırsattır. Türkiye devlet aklıyla yaklaşmak konusunda her zaman hazırlıklıdır. Karşımızda ne zaman müzakere süreci söz konusu olsa Yunanistan korsan anlaşmalarla sabote etti. Türkiye esasında diğer devletleri ilgilendiren konu da değil. Türkiye kendi Mavi Vatan'ın da haklarını koruyor. Türkiye her zaman şunu söyledi önkoşulsuz şekilde masaya oturmaktan yanaysanız buyurun oturalım. Meis Adası'nda provokasyon yapanlar onlar. Atina geçersiz Sevilla Haritası peşinde.

Hak ve menfaatlerimizi korumada kararlıyız.

BM Temsilcisi Gamba, terör örgütü PYD/PKK'nın kamuflajı olan SDG örgütünün yöneticileriyle video konferans yoluyla görüştü. Bu bir teröre destek verme girişimidir, bunu bir BM yetkilisi gerçekleştirmiştir. Şiddetle kınıyoruz



Macron bile geçen gün "Türkiye göçmen konusunda ortağımızdır ama diğer konularda karşı karşıyayız" diyor. Öyle bir dünya yok.

Macron'un kişisel olarak yürütmeye çalıştığı dış politika çökmüştür..

Ayrıntılar geliyor

