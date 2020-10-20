AK Parti Grup Başkanı Bostancı'dan açık cezaevleri açıklaması: Meclis, açık cezaevindekilere izin uzatımına sıcak bakıyor
AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, "Sağlık Bakanlığı'nın önerisi üzerine Adalet Bakanlığı'nın açık cezaevlerinde bulunanlara ikişer ay süreyle izin verme yetkisinin süresi kasım sonunda doluyordu. Meclis iki artı iki aylık süreyle uzatımına sıcak bakıyor." açıklamalarında bulundu.
AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, dünyayı kasıp kavuran koronavirüsle mücadele ile ilgili açık cezaevleri hakkında açıklamada bulundu.
AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, Meclis'in, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını devam ettiği için Adalet Bakanlığına, açık cezaevlerinde salgın iznine ilişkin yetkinin yeniden verilmesine sıcak baktığını belirtti.
AA'nın aktardığı habere göre, Bostancı, Meclis'te gazetecilere, açık cezaevlerine yönelik 2'şer aylık izinlerle ilgili açıklamalarda bulundu.
Meclis'in, daha önce salgın dolayısıyla Sağlık Bakanlığının önerisi üzerine Adalet Bakanlığına, açık cezaevinde bulunan mahkumların salgın şartlarında 2'şer ay izinli sayılmasına ilişkin yetki verdiğini hatırlatan Naci Bostancı, "Kasım sonu itibarıyla bu yetki doluyor. Meclis, pandemi ortamı devam ettiği için bu yetkinin yeniden verilmesine sıcak bakıyor." diye konuştu.
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