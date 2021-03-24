Büyük kongrede dikkat çeken pankart!

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24 Mart 2021 Çarşamba 17:22:00 - Güncelleme:24 Mart 2021 Çarşamba 17:22:00

AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'ne damga vuran pankart: Yine gözümüz yükseklerde

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AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nde AK Gençlik tarafından açılan pankart kongreye damgasını vurdu. "Yine gözümüz yükseklerde" adlı pankartta Başkan Erdoğan liderliğinde AK Parti'nin 2002 yılından 2019'a kadar katıldığı seçimlerde aldığı oy oranlarına yer verildi. Başkan Erdoğan'ın dikkatini çeken pankart sosyal medyada da ilgi gördü.

Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nde açılan pankart kongreye adeta damgasını vurdu.

AK Gençlik tarafından açılan pankart "Yine Gözümüz Yükseklerde 2023" başlığıyla yer alırken, Başkan Erdoğan'ın 2002'den 2019'a kadar katıldığı seçimlerde aldığı oy oranlarına yer verildi.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN DA DİKKATİNİ ÇEKTİ

Bu tarihi dönüşümü en güzel rakamların anlattığını söyleyen Erdoğan, bu sırada tribündeki gençlerin açtığı pankartı işaret ederek, "Gençler, şimdi siz bana rakamlarla bir tablo çizdiniz, ben de hükümetlerimiz döneminde yaptığımız icraatları en özet haliyle hatırlatmak istiyorum." dedi.

İşte o pankart ve Başkan Erdoğan'ın liderliğindeki AK Parti'nin seçimlerde kazandığı oy oranları:

2002 Genel Seçim

%34.42

2004 Yerel Seçim

%41.70

2007 Genel Seçim

%46.58

2007 Referandum

%68.95

2009 Yerel Seçim

%38.39

2010 Referandum

%57.88

2011 Genel Seçim

%49.83

2014 Cumhurbaşkanlığı

%51.79

2014 Yerel Seçim

%45.54

2015 Genel Seçim (7 Haziran)

%40.87

2015 Genel Seçim (1 Kasım)

%49.50

2017 Referandum

%51.41

2018 Cumhurbaşkanlığı

%52.59

2019 Yerel Seçim

%51.64

Etiketler : başkan erdoğan ak parti kongre pankart
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