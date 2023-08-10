Aile Destek Programı ödemeleri 15 Ağustos'ta hesaplara yatırılacak
Kaynak: AA
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında ödemelerin 15 Ağustos'ta hesaplara yatırılmaya başlayacağını bildirdi.
Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Türkiye Aile Destek Programı'nın uzatıldığı müjdesini Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz ay vermişti. Hazırlanan takvime göre ilgili ödemeler ağustos ayının 15'inde hesaplara aktarılmaya başlanacak."
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