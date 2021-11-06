AİHM, Mimarlar Odası'nın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile ilgili başvurusunu reddetti

AİHM, Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile ilgili başvurusunu reddetti

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nin Cumhurbaşkanlığı Külliyesinin yapım işlerinde kullanılan ürün ve imalata ilişkin faturaların kendilerine verilmemesi nedeniyle "ifade özgürlüğünün" ihlal edildiğini ileri sürerek yaptığı başvuruyu kabul edilemez buldu.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Ankara Ticaret Odasına (ATO) yaptığı bilgi edinme başvurusuyla, Ocak 2013 ile Mayıs 2014 arasındaki dönemde, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin yapım işlerinde kullanılan çok sayıda ürün ve imalata ilişkin ATO onayına sunulan faturaların örneklerinin kendilerine verilmesini talep etti. Başvuru ATO tarafından reddedildi.

Bunun üzerine Mimarlar Odası Ankara Şubesi, bu işlemin iptali istemiyle dava açtı.

Davanın da reddedilmesi üzerine Mimarlar Odası Ankara Şubesi, AİHM'e başvurarak, "bir sivil toplum kuruluşu olarak halkı aydınlatma görevleri olmasına rağmen söz konusu bilgilerin verilmemesi" nedeniyle bilgiye erişim bağlamında ifade özgürlüğünün ihlal edildiğini ileri sürdü.

Başvuruyu incelemeye alan AİHM, hükümetten görüş istedi. Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Dairesi Başkanlığınca, hazırlanan hükümet görüşü AİHM'e gönderildi. Hükümet görüşünde başvurunun reddedilmesi gerektiği belirtildi.

AİHM, hükümet görüşündeki bilgi ve belgeleri de dikkate alarak başvuruyu, konu bakımından Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) hükümleriyle bağdaşmadığı gerekçesiyle kabul edilemez buldu.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinin yapım maliyetlerine ilişkin bilgi edinme hakkının Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu'nda ayrıntılı olarak tanımlanan Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nin işlevlerinin dışında kaldığı sonucuna ulaşan AİHM'in kararında, söz konusu bilgilerin istenmesinin, mimarlık mesleğinin temsili ve diğer örgütsel görevlerle de bağdaşmadığı tespiti yapıldı.

Talep edilen bilgilerin, kamu ihalelerine giren şirketlerin ticari ve teknolojik stratejisiyle ilgili olduğuna işaret edilen kararda, Türk hukukunun söz konusu bilgilerin gizliliğini tanıdığı, bu durumun da kamu ihalelerinde rekabeti ve kamu yararının korunmasını sağlama amacına hizmet ettiği kaydedildi.