AGİ problemi çözüldü!

Asgari ücretli çalışanlar, vergi kesintisi yapılmayacağından artık AGİ alamayacak. Önceki gün Meclis'e gelen torba yasaya göre, asgari ücretin üzerinde çalışanlar ise, vergi muafiyetinin dışında kaldıkları için AGİ'den yararlanmaya devam edecek.

Cuma günü Meclis'e sunulan torba kanun teklifiyle asgari ücretin vergi dışı bırakılması ve asgari ücretten yüksek ücret alanlara ilişkin uygulamanın detayları netleşti.

Akşam Gazetesi'nde Okan Güray Bülbül, AGİ ile ilgili detayları kalem aldı. Buna göre, torba kanunla 2022'de aylık brüt ücreti 5.004 TL'yi aşmayan kişilerin ücretlerinden damga ve gelir vergisi kesilmeyecek. Vergi kesilmeyeceği için asgari ücretlilere AGİ de ödenmeyecek. Böylelikle asgari ücretliler medeni durum ve çocuk sayısına göre fark etmeksizin yıl boyu net 4.253 TL alacak. Düzenlemede asgari ücret, damga vergisinden de muaf tutuluyor.

AŞARSA VERGİ KESİLİYOR

Düzenlemeyle asgari ücretten çalışan kişilerin ay içerisinde fazla mesai yapması, prim ya da ikramiyeye hak kazanması durumunda aylık brüt ücretleri 5.004 TL'yi geçerse, gelir ve damga vergisine tabi olacaklar. Örneğin 5.004 TL brüt ücreti olan bir işçinin ay içerisinde 75 saat fazla mesai yapması söz konusu olursa bu durumda brüt ücreti 6.672 TL olacaktır. Bu rakamın 5.004 TL'nin üzerinde olması nedeniyle işçinin ücreti gelir ve damga vergisine tabi olacak ancak işçi medeni durum ve çocuk sahibi olmasına göre AGİ'den yararlanabilecektir.

İŞVERENİN KAFASI KARIŞTI

İşveren devlete ödemeyeceği vergi nedeniyle maliyetin azalacağını düşünüyordu. Yani asgari ücretin üzerinde çalışanlar için de, asgari ücrete kadar olan bölümün muafiyet kapsamında olacağı sanılıyordu. Ancak bu düzenleme sonrası yalnızca asgari ücretliler için muafiyet söz konusu olacak. Asgari ücretliler için de fazla mesai yapılması ya da prim ödenmesi durumunda muafiyet uygulanmayacak. Dolayısıyla işveren maliyeti muafiyet uygulanmadığından azalmayacak.

4.253 TL'NİN ALTINA DÜŞENE İLAVE AGİ

Brüt ücretleri 5.004 TL'nin üzerinde olan çalışanların ise ücretlerinden gelir ve damga vergisi kesilecek. Bu durumdaki kişiler gelir vergisine tabi oldukları için AGİ'den faydalanabilecekler. Brüt ücreti 5.004 TL'nin üzerinde olmakla beraber gelir vergisi kesintisi nedeniyle net ücreti 4.253 TL'nin altına inenlerin net ücretleri işverenler tarafından AGİ'ye ilave yapılarak 4.253 TL'ye tamamlanacak.

İŞVEREN TAMAMLAYACAK

Buna göre, örneğin brüt ücreti 5.100 TL olan bir çalışanın ocak ayında net ücreti vergi kesintisi nedeniyle 4.021 TL olacaktır. Bu durumdaki çalışanın AGİ'sine işveren tarafından 232 TL ilave yapılması ve böylece çalışanın eline geçecek ücretin 4.253 TL'ye çıkması sağlanacaktır.