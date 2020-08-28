Afyon'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 7 gözaltı
Kaynak: DHA
Afyonkarahisar'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda terör örgütüyle bağlantılı 7 Suriye ve Irak uyruklu şüpheli gözaltına alındı
Afyonkarahisar'da polisin düzenlediği operasyonda DEAŞ terör örgütüyle bağlantısı olduğu düşünülen Irak ve Suriye uyruklu 7 şüpheli gözaltına alındı.
Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'nce DEAŞ silahlı terör örgütü üyeliği suçuna yönelik yürütülen soruşturmada Irak uyruklu H.A.J., M.H.A., S.S.J.A., N.Z.M.E.A.R., A.B.A.A.H. ile Suriye uyruklu A.E. ve A.F. gözaltına alındı. 7 şüphelinin sorguları devam ederken, evlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda dijital materyallere el konuldu.
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