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02 Şubat 2024 Cuma 22:20:00 - Güncelleme:02 Şubat 2024 Cuma 22:20:00

AFAD duyurdu! Adana'da 3.9 büyüklüğünde deprem

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AFAD, Adana'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

AFAD, Adana'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Etiketler : deprem Adana AFAD
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