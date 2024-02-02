AFAD duyurdu! Adana'da 3.9 büyüklüğünde deprem
AFAD, Adana'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
AFAD, Adana'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 2, 2024
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Saimbeyli (Adana)
Tarih:2024-02-02
Saat:22:06:51 TSİ
Enlem:37.85139 N
Boylam:36.11861 E
Derinlik:6.98 km
Detay:https://t.co/1IL3H5GEUf@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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