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04 Şubat 2024 Pazar 16:12:00 - Güncelleme:04 Şubat 2024 Pazar 16:12:00

AFAD: Depremzedeler için 79 milyar 263 milyon lira harcama yapıldı

Kaynak: AA

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yapılan bağış ve harcama tutarını açıkladı. Depremzedeler için 128 milyar 949 milyon liralık yardım toplandığı belirtildi. Kira ödemelerinden taşınma giderlerine kadar tüm harcamalar, kalem kalem kamuoyu ile paylaşıldı.

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin ardından Türkiye seferber oldu.

Her ilde yardım kampanyaları başlatıldı.

AFAD'dan bu kampanyalar ve bugüne kadar yapılan harcamalara ilişkin açıklama geldi. Buna göre, depremzedeler için 128 milyar 949 milyon 827 bin 127 lira bağış toplandı.

Bağış hesabından 79 milyar 263 milyon 585 bin 333 lira harcama yapıldı. Afetzedelere nakdi yardım olarak 46 milyar 755 milyon 849 bin 500 lira verildi.

Barınma giderleri için 32 milyar 507 milyon 735 bin 833 lira ödendi.

Bu kapsamda en çok çadır ve konteyner altyapısı için kaynak ayrıldı.

Etiketler : AFAD yardım deprem yardımı harcama açıklaması
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