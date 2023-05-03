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03 Mayıs 2023 Çarşamba 07:42:00 - Güncelleme:03 Mayıs 2023 Çarşamba 07:42:00

Adana'da aile katliamı! Eşi ve ailesinin boğazlarını kesti

Kaynak: AA

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Adana'da bir kişi eşini ve kaynanasını öldürdü, kayınbabası ve kayınbiraderini yaraladı

Adana'da, tartıştığı karısını ve kaynanasını öldürüp kayınbabası ve engelli kayınbiraderini yaralayan zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Barış Mahallesi'nde, M.Ö.D, henüz belirlenemeyen bir nedenle karısı İptahal Baba, kaynanası İnayet Hellah ve kayınbabası Abdo Baba ile tartıştı.

Tartışma sırasında M.Ö.D. yanındaki bıçakla eşini, kaynanasını, kayınbabasını ve engelli olduğu belirtilen kayınbiraderi Yahya Baba'yı bıçakla boğazından yaraladı.

M.Ö.D. olay yerinden kaçarken, vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, İnayet Hellah'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti, yaralılar ise hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan İptahal Baba, Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Engelli kayınbiraderin ve kayınbabanın durumlarının ise ağır olduğu öğrenildi.

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli M.Ö.D'yi gözaltına aldı.

Etiketler : Adana eşini ve kaynanasını öldürdü kayınbabası
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