Adalet Bakanı Tunç: Maden ocağındaki göçükle ilgili soruşturma başlatıldı
Kaynak: İHA
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “Denizli'de meydana gelen maden ocağındaki göçükle ilgili soruşturma başlatıldı” açıklamasında bulundu.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Denizli'nin Acıpayam ilçesinde iki kişinin hayatını kaybettiği maden ocağındaki göçükle ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Bakan Tunç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Denizli'nin Acıpayam ilçesinde iki kişinin hayatını kaybettiği maden ocağındaki göçükle ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Tunç paylaşımında, "Denizli Acıpayam ilçemizde meydana gelen maden ocağındaki göçükle ilgili adli soruşturma başlatılmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; ailelerine sabır ve başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerine yer verdi.
Denizli Acıpayam ilçemizde meydana gelen maden ocağındaki göçükte hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; ailelerine sabır ve başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum.— Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) December 14, 2023
Olayla ilgili olarak #adlisoruşturma başlatılmıştır.
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